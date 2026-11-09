Diez comunidades autónomas y Ceuta en aviso por precipitaciones y vientos fuertes

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Madrid, 9 nov (EFE).- Diez comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentran este lunes con avisos activados por precipitaciones, viento o fenómenos costeros, solo Andalucía en naranja por lluvias, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, las provincias de Huelva y Sevilla tienen activado el aviso naranja por precipitaciones acumuladas de entre 30 litros en una hora y hasta 80 en doce horas, y el amarillo por tormentas en ambas. Mientras Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz lo tienen en amarillo por lluvias, y en la última también por tormentas.

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En la Ciudad Autónoma de Ceuta la alerta es amarilla por lluvias con precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros en una hora.

En Galicia hay avisos amarillos por lluvias y tormentas con acumulados de hasta 60 litros por metros cuadrado en doce horas en Ourense, A Coruña y Pontevedra; y en las dos últimas además por rachas de viento de hasta 80 km/h y fenómenos costeros de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con mar combinada y olas de 4 a 5 m.

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En Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco el aviso es amarillo por rachas de viento fuertes que podría alcanzar los 90 kilómetros por hora en las dos primeras comunidades autónomas y de hasta 70 km/h en las otras dos.

En las provincias castellanoleonesas de Ávila, Salamanca y Zamora está activado el aviso amarillo por precipitaciones con acumulados en 12 horas de 60 litros para este lunes, pero en las dos primeras provincias se podrá alcanzar los 200 litros durante todo el episodio de la borrasca Bruna y en Ávila incluso los 300 litros.

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Las precipitaciones también ponen en aviso amarillo a Castilla-La Mancha, donde se prevén acumulados de entre 40 y 60 litros y hasta 200 litros durante todo el episodio.

Mientras en la Comunidad de Madrid se prevén hoy lluvias con acumulados de 40 litros en algunas zonas.

La Aemet alerta de que con aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. Mientras con el amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas a fenómenos meteorológicos podrían sufrir algunos impactos. EFE

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