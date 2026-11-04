Sémper (PP) dice que Puente "no es un mártir" ni "un ejemplo de nada" por renunciar

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Toledo, 4 nov (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido este miércoles que el exministro de Transportes, Óscar Puente, "no es un mártir" ni "un ejemplo de nada" por renunciar a su cargo y ha catalogado su salida del Gobierno de "política del espectáculo".

"Si las políticas salen mal, se asumen responsabilidades políticas", ha considerado el portavoz del PP, en declaraciones a los medios en Toledo, donde ha criticado que se debe renunciar "con humildad" y no "para que te aplaudan": "¿Qué es esto de dimitir pidiendo un aplauso general?".

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Sémper ha tachado de "irrelevante" la dimisión de Puente después del accidente ferroviario del pasado miércoles, que dejó 69 víctimas mortales en Urda (Toledo) y también ha dicho que es "irrelevante" que Carlos Cuerpo asuma la cartera de Transportes a menos de un mes de las elecciones generales.

En este sentido, ha considerado que "lo importante es quien la va a asumir" a partir del 29-N y ha afirmado que si el futuro ministro de Transportes es del PP, "se va a ocupar de los transportes y la seguridad de los españoles y no de Twitter".

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Para el popular, el problema de fondo es "un diseño tóxico del Gobierno" que "se concreta en una política del espectáculo, del relato y de la pancarta" y ha considerado que eso "tiene que acabar" y tiene que volver "la gestión".

Además, se ha preguntado cuál es "la diferencia" entre las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) y el de Urda y ha apuntado a que Puente no dimitió hace diez meses porque no quedaba poco para las elecciones. EFE

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(Foto)(Vídeo)