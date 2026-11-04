Espana agencias

Sémper (PP) dice que Puente "no es un mártir" ni "un ejemplo de nada" por renunciar

Guardar

Toledo, 4 nov (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido este miércoles que el exministro de Transportes, Óscar Puente, "no es un mártir" ni "un ejemplo de nada" por renunciar a su cargo y ha catalogado su salida del Gobierno de "política del espectáculo".

"Si las políticas salen mal, se asumen responsabilidades políticas", ha considerado el portavoz del PP, en declaraciones a los medios en Toledo, donde ha criticado que se debe renunciar "con humildad" y no "para que te aplaudan": "¿Qué es esto de dimitir pidiendo un aplauso general?".

PUBLICIDAD

Sémper ha tachado de "irrelevante" la dimisión de Puente después del accidente ferroviario del pasado miércoles, que dejó 69 víctimas mortales en Urda (Toledo) y también ha dicho que es "irrelevante" que Carlos Cuerpo asuma la cartera de Transportes a menos de un mes de las elecciones generales.

En este sentido, ha considerado que "lo importante es quien la va a asumir" a partir del 29-N y ha afirmado que si el futuro ministro de Transportes es del PP, "se va a ocupar de los transportes y la seguridad de los españoles y no de Twitter".

PUBLICIDAD

Para el popular, el problema de fondo es "un diseño tóxico del Gobierno" que "se concreta en una política del espectáculo, del relato y de la pancarta" y ha considerado que eso "tiene que acabar" y tiene que volver "la gestión".

Además, se ha preguntado cuál es "la diferencia" entre las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) y el de Urda y ha apuntado a que Puente no dimitió hace diez meses porque no quedaba poco para las elecciones. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Rania de Jordania, una reina de incógnito por Madrid: de su visita al Hospital Ruber Internacional a la visita al zoo de Casa de Campo

La consorte del país de Oriente Medio acudió hace unos días a la capital española para tratarse los problemas lumbares que padece desde hace varios años

Rania de Jordania, una reina de incógnito por Madrid: de su visita al Hospital Ruber Internacional a la visita al zoo de Casa de Campo

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán a las familias de las víctimas del accidente de Urda en una misa funeral en Toledo

La ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en la Catedral Primada y será un homenaje a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre

Los reyes Felipe y Letizia acompañarán a las familias de las víctimas del accidente de Urda en una misa funeral en Toledo

Solomillo de cerdo con salsa de cerezas, una receta elegante ideal para sorprender

La carne de cerdo combina de maravilla con las salsas de frutas, pues aportan un punto de dulzor y acidez que contrasta de maravilla con el sabor del solomillo

Solomillo de cerdo con salsa de cerezas, una receta elegante ideal para sorprender

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions