La Cumbre Iberoamericana busca más influencia en medio de marcadas diferencias ideológicas

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Madrid, 4 nov (EFE).- La XXX Cumbre Iberoamericana se inaugura este miércoles en Madrid con la presencia de 10 de los 22 líderes de esta comunidad, el objetivo de intentar relanzar su influencia en el mundo, y la duda de si las marcadas diferencias ideológicas entre algunos de los asistentes afectará a su desarrollo.

El Teatro Real albergará la ceremonia inaugural en un acto presidido por los reyes (antes de la cena oficial que ofrecerán en el Palacio Real) con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la asistencia de las 22 delegaciones, las de los países observadores y otros invitados especiales como el secretario general de la ONU, António Guterres.

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Los jefes de Estado o de Gobierno que estarán en la cumbre son los de España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra, mientras que por parte de Colombia, Ecuador y El Salvador asistirán sus vicepresidentes, y el resto estará representado por los ministros de Exteriores.

El Gobierno se ha mostrado satisfecho con la asistencia de líderes aunque en principio había barajado alguno más, y entre los ausentes figuran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Esas ausencias reducen la participación al máximo nivel de países con presidentes más afines ideológicamente a Sánchez, mientras que sí estarán otros situados en las antípodas de sus postulados como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y, sobre todo, el de Argentina, Javier Milei.

Milei vuelve a Madrid dos semanas después de un polémico viaje en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, quien lo recibió con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia al término que de forma despectiva el presidente argentino para referirse a la izquierda.

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El Gobierno espera que ese enfrentamiento verbal no afecte al desarrollo de la cumbre, cuya sesión plenaria se celebrará el jueves en la Galería de las Colecciones Reales y con Felipe VI dando la palabra a los jefes de cada delegación.

La previsión es que en la cumbre se cree la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulse la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adopte una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fije una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

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Un total de 3.250 agentes -1.800 de la Policía Nacional, 800 de la Municipal y 650 de la Guardia Civil- formarán parte del dispositivo de seguridad movilizado para la cumbre. EFE