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Xavi Cabanilles y Genís Grau logran el oro y la plata

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Ibiza, 1 nov (EFE).- Los españoles Xavi Cabanilles y Genís Grau ganaron este domingo las medallas de oro y plata, respectivamente, en la Copa de Europa de Triatlón disputada en la ibicenca Santa Eulària des Riu.

El valenciano Cabanilles, de 18 años, se impuso con un tiempo de 51 minutos y 31 segundos, cinco segundos por delante del catalán Grau (51:36), mientras que el francés Achille Besson completó el podio.

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La victoria de Cabanilles se cimentó a última hora de la tarde en una remontada durante los segmentos de ciclismo y carrera a pie, después de salir del agua por detrás de sus dos principales rivales.

Grau fue el más rápido en natación, seguido de Besson y Cabanilles, aunque el valenciano logró recuperar posiciones sobre la bicicleta, en la que fue el mejor de los tres medallistas.

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En la carrera a pie, el vencedor registró un tiempo suficiente para mantener la ventaja y conseguir su primera victoria en una Copa de Europa de categoría absoluta.

Estas dos medallas masculinas se suman a la plata de Sara Guerrero y el bronce de Cristina Jiménez-Orta en la prueba femenina, ganada por la checa Heidi Juránková. EFE

la.cri/ism

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