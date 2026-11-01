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Hallan un sarcófago romano del siglo II con una “preservación intacta” en Rumanía: su interior tenía juguetes, vestimentas y adornos de bronce

El sarcófago se construyó durante la antigua Tomis, una población formada por griegos, tracios, getas, veteranos y comerciantes e influenciada por la política del Imperio romano

Sarcófago romano hallado en Constanza, Rumania (MINAC)
Sarcófago romano hallado en Constanza, Rumania (MINAC)
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En los siglos I y II d. C., la antigua Tomis (la actual Constanza) vivía entre el movimiento de su puerto, la presencia creciente de Roma y una población formada por griegos, tracios, getas, veteranos y comerciantes llegados de otros puntos del Imperio. En sus calles convivían lenguas, costumbres y cultos: junto a las tradiciones locales se rendía culto a dioses romanos y egipcios, como Isis.

La ciudad conservaba su pasado helénico, pero adoptaba instituciones, formas de ciudadanía y vínculos comerciales que la convirtieron en uno de los centros del litoral occidental del mar Negro. Los secretos que esconde este territorio sobre su pasado se han mermado un poco más después de la última noticia del Museo de Historia Nacional y Arqueología de Constanța (MINAC).

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Al parecer, un equipo de especialistas de la institución ha realizado un importante descubrimiento arqueológico en el municipio rumano: un sarcófago romano de un niño completamente intacto. Las primeras estimaciones han fechado su procedencia hasta los siglos II y III d. C.

Los objetos hallados dentro del sarcófago romano de Constanza, Rumania, y la tumba de su interior (MINAC)
Los objetos hallados dentro del sarcófago romano de Constanza, Rumania, y la tumba de su interior (MINAC)

Dentro del sarcófago había juguetes de arcilla y guirnaldas de flores

El hallazgo se produjo en el marco de unas investigaciones arqueológicas preventivas desarrolladas en la zona urbana de Flămânda. Los arqueólogos sobre el terreno, el doctor Constantin Băjenaru y Cătălin Nopcea, han advertido que su descubrimiento el pasado 22 de octubre constata las indudables posibilidades de encontrarse ante un hallazgo sellado y libre de perturbaciones.

Según ha anunciado el museo, los especialistas procedieron a desenterrar el sarcófago con las debidas precauciones técnicas para, posteriormente, trasladarlo hacia una de las sedes del museo. Pocos días después, el 27 de octubre de 2026, un grupo compuesto por arqueólogos, conservadores y restauradores participó conjuntamente en el delicado proceso de apertura del monumento de piedra. Este momento permitió confirmar de forma definitiva la identificación de una inhumación infantil en el interior de un ataúd de madera.

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Sarcófago romano hallado en Constanza, Rumania (MINAC)
Sarcófago romano hallado en Constanza, Rumania (MINAC)

Uno de los aspectos más sobresalientes del hallazgo es el extraordinario nivel de preservación del depósito. El ajuar funerario comprende una variedad de elementos rituales y personales que acompañaban al niño en su último viaje. Entre las piezas prelevadas destacan varios objetos de adorno y vestimenta confeccionados en bronce, juguetes elaborados en arcilla y restos de guirnaldas confeccionadas con flores.

Además, los estudios de campo ubican el monumento en el límite septentrional de la necrópolis antigua de Tomis, muy cerca del trazado de una destacada calzada de la red viaria romana. “Aunque aún estamos al comienzo de la documentación, consideramos que este descubrimiento es importante, en primer lugar debido a la preservación intacta del sarcófago, así como a la conservación intacta del ajuar funerario, que ofrece información valiosa con respecto a las prácticas funerarias de la época romana de Tomis”, expresa el comunicado del museo.

Con el paso de las generaciones, Tomis dejó un registro material de su convivencia: inscripciones, esculturas, monedas y restos arquitectónicos que permiten reconstruir una ciudad en contacto permanente con otras costas. El Museo de Historia Nacional y Arqueología de Constanza conserva parte de esas pruebas, que muestran cómo la ciudad ocupó un lugar propio dentro de la provincia romana. Bajo el nombre de Tomis, la futura Constanza fue un punto de encuentro entre el mundo griego del mar Negro y el orden político, militar y social de Roma. Algo que se confirma de nuevo con este nuevo descubrimiento.

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