Vox denuncia que Ceuta es "el mayor fracaso institucional" de la historia reciente

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Ceuta, 1 nov (EFE).- Vox ha denunciado este domingo que la "invasión" ocurrida en Ceuta a finales de julio ha supuesto el "mayor fracaso político e institucional" de la "historia reciente" del país y ha pedido medidas al Gobierno para "restablecer" la seguridad y asumir "responsabilidades".

En un comunicado, al cumplirse tres meses de la entrada masiva de migrantes, el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha calificado estos tres meses como "noventa días de abandono, improvisación, incompetencia y cobardía política, durante los cuales los ceutíes han tenido que soportar las consecuencias de una catástrofe que pudo y debió evitarse".

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"Han pasado tres meses y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que una ciudad española, frontera sur de Europa, haya podido verse sometida a semejante situación sin que ninguno de sus responsables políticos haya asumido todavía una sola responsabilidad?", ha cuestionado Redondo.

Para el dirigente de Vox, lo ocurrido el pasado 30 de julio no puede analizarse como un episodio aislado, sino como "la culminación de décadas de dejación de funciones, de renuncias políticas y de una irresponsable política de apaciguamiento frente a Marruecos".

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Redondo ha lamentado que, a pesar de que Ceuta ya sufrió una grave crisis fronteriza en mayo de 2021, aquella experiencia no sirviera para adoptar las medidas estructurales necesarias para garantizar la seguridad de la ciudad.

"Cinco años después de aquella primera invasión, Ceuta seguía sin disponer de las infraestructuras fronterizas que necesitaba, sin unos espigones capaces de impedir las entradas masivas y sin una estrategia de prevención y respuesta a la altura de las amenazas que se cernían sobre nuestra ciudad. Y lo más grave es que quienes tenían la obligación de actuar conocían perfectamente nuestra vulnerabilidad", ha denunciado.

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Vox considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "principal culpable de lo sucedido, pero el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tiene una responsabilidad política que no puede esconder detrás de fotografías, manifestaciones, discursos institucionales ni campañas de propaganda".

Vox denuncia que la prolongación de la crisis ha supuesto un "enorme desgaste" para la ciudad, sus vecinos, su actividad económica y los profesionales encargados de garantizar la seguridad.

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Para el dirigente de Vox, la respuesta pasa por recuperar el control efectivo del territorio, reforzar de manera permanente la presencia policial y militar, acometer las infraestructuras de protección fronteriza pendientes y ejecutar las expulsiones que legalmente correspondan.

"Lo verdaderamente escandaloso es que, tres meses después, quienes no supieron prevenir la invasión, quienes fueron incapaces de reaccionar durante sus primeras horas y quienes han demostrado su incompetencia durante su gestión continúan ocupando sus despachos como si nada hubiera sucedido", ha añadido. EFE

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