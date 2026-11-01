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Valero advierte que Andalucía "no puede quedar aislada" y presenta candidatos andaluces de Frente Amplio

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El candidato de IU en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este domingo 1 en Sevilla un plan de movilidad al Gobierno y a las comunidades autónomas para Andalucía ante el trágico accidente ferroviario sucedido en Urda.

"Andalucía no puede quedar aislada", ha afirmado Valero durante la presentación de los candidatos del Frente Amplio Andaluz --formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz-- que disputarán los escaños por Andalucía al Congreso y al Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre, según ha concretado la formación en una nota.

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En declaraciones a los medios, durante el acto celebrado en el sevillano barrio de la Macarena, el candidato de IU en el Frente Amplio ha defendido que la coalición es la "única garantía para seguir aumentando el salario mínimo y las pensiones". Del mismo modo, Valero ha precisado que ha trabajado y trabajará para "el acceso a la vivienda devolviendo las viviendas a los vecinos que hoy son pisos turísticos, interviniendo en los pisos de los bancos y fondos buitre, y ampliando el parque de vivienda pública".

En la presentación han estado diversos candidatos al Congreso y al Senado de todas las provincias andaluzas como el activista de derechos humanos, Rafael Borrego, cabeza de lista por Málaga junto a la candidata de IU Eva García Sanpere; los candidatos a la Cámara Baja por Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera, la número uno por Cádiz, Esther Gil o la número uno por Huelva, Rebeca Martín.

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El también coordinador de Izquierda Unida en Andalucía ha señalado que la coalición está formada por personas de la "Andalucía real, no somos la Andalucía de los señoritos, que antes heredaban tierras y ahora heredan bloques de pisos". Así, ha afirmado que los candidatos forman "la Andalucía del trabajo, la del pequeño negocio, la de los madrugones. La que siente que cada vez tiene menos tiempo para estar con los suyos".

Del mismo modo, Valero ha advertido que Andalucía "se juega mucho en estas elecciones", puesto que siendo la comunidad autónoma con una "enorme capacidad para generar riqueza está mal repartida", provocando "más desigualdad y peores tasas de precariedad". Por este motivo, ha defendido la necesidad de "un Estado protector al servicio de la gente trabajadora".

En esta línea, el candidato de IU en el Frente Amplio ha señalado que la existencia de la coalición es una "la peor noticia para los especuladores que están haciendo caja con nuestros servicios públicos, con nuestro derecho a la vivienda, con nuestro campo y con nuestras vidas".

Para ello, ha puesto de ejemplo a las empresas que ante la tragedia ferroviaria de Urda han subido los precios "de forma abusiva" y ha calificado de "carroñeras" estas prácticas para las que el portavoz de campaña y ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ya ha anunciado medidas para topar los precios ante situaciones de emergencia.

"Gana la gente trabajadora o ganan los especuladores, o ganamos derechos o triunfa la ley de la selva", ha sentenciado Valero, quien ha respaldado el papel del Frente Amplio Andaluz para "proteger nuestro mundo rural del oligopolio que asfixia a quienes trabajan la tierra". "El Frente Amplio Andaluz quiere que Andalucía avance, no nos conformamos como el Partido Socialista ni nos tiemblan las piernas para transformar este país", ha sentenciado.

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