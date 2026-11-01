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Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

La empresa aclara que aún está en elaboración y recuerda que las condiciones de circulación las establece la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)

Dos grúas retiran los vagones de los trenes accidentados en Urda, Toledo. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
Dos grúas retiran los vagones de los trenes accidentados en Urda, Toledo. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
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Tras el grave accidente del pasado miércoles en Urda (Toledo) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que ha dejado 69 víctimas mortales, Renfe trabaja en un documento con nuevas instrucciones para sus maquinistas con medidas orientadas a reforzar la seguridad ferroviaria, según ha adelantado El País y han confirmado este domingo a Infobae fuentes de la compañía. El documento, aún en elaboración, contempla cambios en los protocolos de actuación ante fallos parciales del sistema de seguridad LZB.

“Es un documento en el que se está trabajando y que recogerá las nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad”, señalan fuentes de la empresa, que también subrayan que las condiciones de circulación dependen de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el organismo público responsable de ordenar, inspeccionar y supervisar la seguridad del sistema ferroviario de competencia estatal.

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Aunque Renfe no ha detallado el contenido de las consignas, desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) señalan que el texto avanza en la dirección que ha reclamado AESF: impedir la circulación a marcha normal cuando se interrumpe el funcionamiento del sistema LZB.

Imagen del lugar del accidente ferroviario que ha dejado 69 víctimas mortales. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Imagen del lugar del accidente ferroviario que ha dejado 69 víctimas mortales. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Según las informaciones publicadas por El País, Renfe estudia establecer que, ante un bloqueo parcial del LZB —como el registrado antes del accidente de Toledo—, los trenes reanuden la circulación únicamente a velocidad “a la vista”, con un límite de 40 kilómetros por hora.

El protocolo también exigiría que los maquinistas confirmen con el centro de control de Adif que el cantón está libre antes de iniciar la marcha. Además, deberán comunicar que avanzarán a velocidad reducida.

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Semaf considera que la medida recoge su demanda de impedir la marcha normal cuando falla el sistema de seguridad de la red ERTMS o LZB y existe la posibilidad de que coincidan varios trenes en un mismo cantón.

Permanecen ingresadas 31 personas

La tragedia de Urda mantiene abiertas varias incógnitas sobre las causas de la colisión. La investigación deberá determinar si el siniestro obedeció a un error humano o si también influyeron fallos de mantenimiento, carencias de inversión y otros problemas estructurales.

Aunque aún no hay conclusiones definitivas, el primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) señala que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

Por otro lado cabe destacar que hasta las 8:30 horas de este domingo ya han sido dadas de alta 79 personas, según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Otras 31 continúan ingresadas, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI), según ha informado Europa Press.

Salvador, un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo que acudió este miércoles al accidente ferroviario de Urda, rememora cómo fue el rescate de Almudena.

La mayor parte de los pacientes permanece en el Hospital General Universitario de Toledo, donde hay 18 personas atendidas: siete en la UCI y 11 en planta. El Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan mantiene ingresados a seis heridos, dos de ellos en cuidados intensivos.

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real siguen hospitalizadas seis personas —tres en la UCI y tres en planta—, mientras que otra permanece en la UCI del Hospital General Universitario de Albacete.

Tras el accidente, un total de 110 personas requirieron hospitalización en seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

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