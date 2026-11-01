Unai Simón ofrece el Trofeo Yashin a San Mamés antes del derbi

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Bilbao, 1 nov (EFE).- El guardameta internacional del Athletic Club Unai Simón ofreció al público de San Mamés, en los prolegómenos del derbi frente a la Real Sociedad, el Trofeo Lev Yashin que recibió el pasado lunes como mejor portero de la temporada 2025-26 en la gala del Balón de Oro celebrada en Londres.

Simón, tras la salida al césped de ambos equipos, se dirigió al pedestal donde estaba apoyado el trofeo para levantarlo y dedicárselo a los aficionados mientras recibía una cálida ovación desde las tribunas.

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El guardameta alavés, campeón del mundo con España y ganador del Guante de Oro en el pasado Mundial, se impuso en las votaciones al también internacional español David Raya, portero del Arsenal, y al madridista Thibaut Courtois.

Además, antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). EFE

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ibn/ism