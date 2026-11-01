Espana agencias

Un Mallorca necesitado mide la resurreción del Cádiz

Guardar

Palma/Cádiz, 1 nov (EFE).- El Mallorca recibirá este lunes al Cádiz en el duelo que cerrará la jornada 12 de LaLiga Hypermotion con la necesidad de no descolgarse de los puestos de ascenso directo, ante un rival con aires renovados tras la llegada de Borja Jiménez.

Los bermellones se han instaurado en la irregularidad durante las últimas semanas, puesto que solo han ganado un partido de los últimos cinco, ante Las Palmas (3-1), y se han quedado a una distancia de más dos partidos de Castellón y Almería, que marcan las dos primeras posiciones.

PUBLICIDAD

En el debe del Mallorca está mostrar la versión alegre y ofensiva que desplegó en Ipurúa ante el Eibar, donde cuajo la mejor actuación de la temporada a pesar de marcharse con un empate (1-1), pero no le dio continuidad el pasado fin de semana contra el Leganés.

No se espera que haya problemas con la presencia de Alberto Moreno, que se marchó tocado en Butarque, en un once donde no debería haber muchos cambios respecto al último, con el centro del campo ya establecido con Antonio Sánchez de pivote y Álex Sala y Pablo Torre acompañándole.

PUBLICIDAD

De ellos partirá gran parte de la responsabilidad de aumentar la producción ofensiva, que ha sido notable en muchos partidos en cuanto a ocasiones, pero casi nunca se ha traducido en el electrónico por la falta de pegada que está mostrando el Mallorca en estos primeros meses de competición.

El Cádiz llega al Estadio Mallorca Son Moix, en el primer desplazamiento en Liga con su nuevo entrenador, Borja Jiménez, con la intención de continuar con la racha inmaculada que mantiene tras el cambio de técnico, ya que desde que sustituyó al destituido Albert Celades ha ganado los dos partidos que ha disputado.

Los cadistas, que aún así, tras ganar la Real Sociedad B al Girona (1-0), están de nuevo en zona de descenso al ser decimonovenos con 10 puntos, sellaron con un triunfo el estreno liguero de Borja Jiménez la pasada jornada en el Nuevo Mirandilla contra el Ceuta (3-1) y el jueves se impusieron a domicilio al Xerez (1-3) en la primera eliminatoria de Copa.

En ambos encuentros, el Cádiz fue capaz en el segundo tiempo de remontar resultados adversos con un síntoma destacable de reacción para superar el rendimiento menor ofrecido en el primer periodo de juego.

En el derbi provincial copero de esta semana, Jiménez alineó a ocho futbolistas que no estuvieron en el once inicial contra el Ceuta y ya ha podido ver las evoluciones de casi una veintena de jugadores saliendo desde el comienzo, por lo que cuenta con argumentos tras su llegada para ir confeccionando el equipo a su gusto.

Frente al Mallorca, el Cádiz tiene varias bajas, ya que a los habituales lesionados Iuri Tabatadze, Giorgi Gocholeishvili y el uruguayo Gonzalo Petit se unen el centrocampista Jandro Orellana y el delantero ucraniano Vladys Kopotun por sendas dolencias.

A este último, lo podría sustituir en el once inicial el marbellí Álvaro García Pascual, que se estrenó como goleador el jueves con un tanto ante el Xerez, mientras que la ausencia de Jandro en el centro del campo podría ser cubierta de nuevo por el gallego Damián Rodríguez, que ya fue titular frente a los ceutíes.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Moreno; A. Sánchez, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Liso.

Cádiz: Ezkieta; Beñat, Castro, Kovacevic, Arribas; Damián, Zárate, Ibón Sánchez, Cordero; Izeta y García Pascual.

Árbitro: Por determinar

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 21:00.

EFE

dcj/cri-jsb/cc/jap

1012193

1011383

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

La serie de RTVE mantiene la tensión entre Curro y Leocadia por la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Uno de cada cuatro reconoce que le vienen a la mente sus finanzas al menos cuatro veces al día

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Si has comprado una calluna en otoño, sigue estos pasos para que no se te seque

Esta planta de exterior resiste bien el frío, pero necesita ciertos cuidados específicos durante esta estación

Si has comprado una calluna en otoño, sigue estos pasos para que no se te seque

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

La empresa aclara que aún está en elaboración y recuerda que las condiciones de circulación las establece la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”