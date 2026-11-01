Un Mallorca necesitado mide la resurreción del Cádiz

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Palma/Cádiz, 1 nov (EFE).- El Mallorca recibirá este lunes al Cádiz en el duelo que cerrará la jornada 12 de LaLiga Hypermotion con la necesidad de no descolgarse de los puestos de ascenso directo, ante un rival con aires renovados tras la llegada de Borja Jiménez.

Los bermellones se han instaurado en la irregularidad durante las últimas semanas, puesto que solo han ganado un partido de los últimos cinco, ante Las Palmas (3-1), y se han quedado a una distancia de más dos partidos de Castellón y Almería, que marcan las dos primeras posiciones.

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En el debe del Mallorca está mostrar la versión alegre y ofensiva que desplegó en Ipurúa ante el Eibar, donde cuajo la mejor actuación de la temporada a pesar de marcharse con un empate (1-1), pero no le dio continuidad el pasado fin de semana contra el Leganés.

No se espera que haya problemas con la presencia de Alberto Moreno, que se marchó tocado en Butarque, en un once donde no debería haber muchos cambios respecto al último, con el centro del campo ya establecido con Antonio Sánchez de pivote y Álex Sala y Pablo Torre acompañándole.

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De ellos partirá gran parte de la responsabilidad de aumentar la producción ofensiva, que ha sido notable en muchos partidos en cuanto a ocasiones, pero casi nunca se ha traducido en el electrónico por la falta de pegada que está mostrando el Mallorca en estos primeros meses de competición.

El Cádiz llega al Estadio Mallorca Son Moix, en el primer desplazamiento en Liga con su nuevo entrenador, Borja Jiménez, con la intención de continuar con la racha inmaculada que mantiene tras el cambio de técnico, ya que desde que sustituyó al destituido Albert Celades ha ganado los dos partidos que ha disputado.

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Los cadistas, que aún así, tras ganar la Real Sociedad B al Girona (1-0), están de nuevo en zona de descenso al ser decimonovenos con 10 puntos, sellaron con un triunfo el estreno liguero de Borja Jiménez la pasada jornada en el Nuevo Mirandilla contra el Ceuta (3-1) y el jueves se impusieron a domicilio al Xerez (1-3) en la primera eliminatoria de Copa.

En ambos encuentros, el Cádiz fue capaz en el segundo tiempo de remontar resultados adversos con un síntoma destacable de reacción para superar el rendimiento menor ofrecido en el primer periodo de juego.

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En el derbi provincial copero de esta semana, Jiménez alineó a ocho futbolistas que no estuvieron en el once inicial contra el Ceuta y ya ha podido ver las evoluciones de casi una veintena de jugadores saliendo desde el comienzo, por lo que cuenta con argumentos tras su llegada para ir confeccionando el equipo a su gusto.

Frente al Mallorca, el Cádiz tiene varias bajas, ya que a los habituales lesionados Iuri Tabatadze, Giorgi Gocholeishvili y el uruguayo Gonzalo Petit se unen el centrocampista Jandro Orellana y el delantero ucraniano Vladys Kopotun por sendas dolencias.

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A este último, lo podría sustituir en el once inicial el marbellí Álvaro García Pascual, que se estrenó como goleador el jueves con un tanto ante el Xerez, mientras que la ausencia de Jandro en el centro del campo podría ser cubierta de nuevo por el gallego Damián Rodríguez, que ya fue titular frente a los ceutíes.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Moreno; A. Sánchez, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Liso.

Cádiz: Ezkieta; Beñat, Castro, Kovacevic, Arribas; Damián, Zárate, Ibón Sánchez, Cordero; Izeta y García Pascual.

Árbitro: Por determinar

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 21:00.

EFE

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