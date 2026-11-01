Temas del día de EFE España del lunes 2 de noviembre de 2026

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Urda (Toledo) - Los equipos de rescate prosiguen este lunes las labores de búsqueda de restos humanos en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 personas muertas, mientras continúa la identificación de todos los fallecidos en el siniestro.

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Madrid - El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará el martes al Consejo de Ministros un informe sobre la investigación del accidente ferroviario de Urda, y después comparecerá en la Comisión Permanente del Congreso, donde los grupos de la oposición y socios del Gobierno reclamarán su dimisión.

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ELECCIONES PP

Madrid - Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes en Madrid a los barones populares y la plana mayor del PP tras el luto nacional por el accidente de trenes de Urda, en una reunión en la que se redefinirá la estrategia para la campaña de las elecciones del 29-N poniendo el foco en "la gestión, el rigor y la experiencia" del líder popular.

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- A las 11:30 horas

FORO INTERNACIONAL

Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en Barcelona en una nueva edición del World in Progress, un foro que durante los días 2 y 3 de noviembre reúne a líderes políticos, empresariales, académicos y sociales para analizar las grandes transformaciones del orden global.

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- A las 11:30 horas

POBREZA LABORAL

Madrid - Tener un empleo no garantiza salir de la pobreza en España, donde 2,5 millones de personas con trabajo viven con ingresos por debajo de ese umbral, una situación que los expertos consultados por EFE achacan fundamentalmente al empleo a tiempo parcial no deseado.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023692290)

MATRICULACIONES OCTUBRE

Madrid - Las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam difunden los datos de vehículos matriculados del mes de octubre, después de que en septiembre la venta de turismos nuevos crecieran en septiembre un 10,2 % en comparativa interanual, hasta las 93.858 unidades vendidas, impulsadas por los modelos electrificados.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFeservicios: 8023742088 )

EDUCACIÓN HUELGA

Madrid - La huelga indefinida de docentes no universitarios en Madrid sigue en su tercera semana tras suspender actos por el accidente ferroviario de Urda, y las seis universidades públicas se suman con paros el 4 y 5 de noviembre, con protestas por horarios, ratios, salarios y financiación.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023532765)

COP31 CLIMA

Madrid - España acude a la cumbre climática de Antalya (Turquía) dispuesta a defender la importancia del multilateralismo, la ciencia y las renovables, entre otras prioridades, ante un contexto atenazado por la tensión geopolítica y el calentamiento global.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020673839)

CENTROS DATOS

Madrid - El nuevo texto del real decreto sobre centros de datos, que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado, ha acentuado las quejas de las organizaciones ecologistas, que siguen con las movilizaciones, y no ha disipado el malestar de los promotores ni de las compañías eléctricas.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023518205)

GASTRONOMÍA FÓRUM

Barcelona - El salón de la gastronomía, la hostelería y el 'foodservice' Gastronomic Forum Barcelona abre sus puertas en su edición más expansiva, con un 12 % más de empresas expositoras, con la gran novedad de su estreno en el recinto Gran Vía de Fira y haciendo un llamamiento a "revisitar la tradición culinaria".

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- A las 10:00 horas

TIEMPO FRÍO

Madrid - Tiempo desigual para esta primera semana de noviembre: mientras en el sur peninsular y en Canarias probablemente sea más cálida de lo habitual, en el norte del país y Baleares bajarán las temperaturas, que serán propias de la época e incluso heladas nocturnas en zonas del interior.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Proclamación de candidatos por las juntas electorales.

10:00.- Madrid.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en El programa de Ana Rosa, de Telecinco.

10:00h.- Melilla.- SENADO MELILLA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, hace su primera visita oficial a Melilla. A las 10:00h participará en el acto de entrega de coronas en el cementerio municipal y será recibido en el Palacio de la Asamblea, donde saludará al Ejecutivo local y a la Junta de Portavoces (12.00h), firmará en el Libro de Oro (12.15h) y dará una rueda de prensa (12.30h). Posteriormente, a 12:45h se reúne con miembros del Gobierno de la ciudad autónoma y su presidente, Juan José Imbroda. Despacho de la Presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio).

10:00h.- Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en su visita a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Rambla de Sant Sebastià, 32. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FORO INTERNACIONAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagoniza la ponencia "Repensar Europa", en el marco de los debates del World In Progress. Palau de Congressos de Catalunya. Av. Diagonal, 661. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES PP.- El PP reúne a su Comité Ejecutivo Nacional para retomar la campaña tras el accidente ferroviario de Urda. C/ Génova, 13 y 'streaming' en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Barcelona.- FORO INTERNACIONAL.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, protagonizan una mesa redonda con el título "Justicia y multilateralismo ante los nuevos desafíos globales", en el foro World in Progress que se celebra en Barcelona. Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661). (Texto)(Foto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Moncloa y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, atiende a los medios después de reunirse con representantes de sindicatos ferroviarios. Vestíbulo de la Estació de França. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- La cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, junto a la presidenta y el portavoz del grupo en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales y Salvador Vergés, ofrecen una rueda de prensa sobre la crisis ferroviaria. Sede de Junts per Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 681) y 'streaming' en el Canal de YouTube de Junts per Catalunya. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y 'streaming'. (Texto)

12:45.- Madrid.- Comienzan a llegar a España delegaciones de diferentes países para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de los días 4 y 5 de noviembre. (Foto)

18:00h.- Barcelona.- ELECCIONES PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, intervienen en el acto 'Con las pensiones no se juega'. Centro Cívico Can Massallera Sant Boi de Llobregat (C/ Mallorca, 30) y 'streaming' en el canal de YouTube del PSC. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHILE.- Recepción al presidente de Chile, José ANtonio Kast, a la que asiste el presidente del Senado, Pedro Rollán. Residencia oficial del embajador de Chile.

19:30h.- València.- PRESIDENT GENERALITAT.- Conferencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Hotel Valencia Palace, Paseo de la Alameda, 32. (Texto) (Foto)

19:45h.- Barcelona.- FORO INTERNACIONAL.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participa por videoconferencia en el foro internacional World in Progress, en Barcelona. Palau de Congressos de Catalunya (Av. Diagonal, 661). (Texto).

ECONOMÍA

Madrid.- MATRICULACIONES OCTUBRE.- Las patronales del automóvil difunden datos de vehículos matriculados del mes de octubre.

08:30h.- Murcia.- HUELGA METAL.- Nueva reunión entre patronal y sindicatos para tratar de poner fin a la huelga indefinida del sector del metal en la Región de Murcia. CES. (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- FORO INTERNACIONAL.- Inauguración del World In Progress (WIP), el foro internacional de reflexión y diálogo organizado por el grupo Prisa. Palau de Congressos de Barcelona. (Texto)

09:15h.- Madrid.- SECTOR MANUFACTURERO.- S&P Global publica el PMI del sector manufacturero español del mes pasado. (Texto)

10.00.- Valencia.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, asiste al acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la sede de la Delegación del Gobierno, en València.

10:30h.- Barcelona.- HUELGA GENERAL.- Declaraciones de los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y de la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, antes de la asamblea sindical para preparar la huelga general del 11N. Parc Esportiu Llobregat. Avenida del Baix Llobregat. (Foto)

11:30h.- Manises (Valencia).- TRANSPORTE AÉREO.- La aerolínea Wizz Air anuncia de la apertura de una base de operaciones en el Aeropuerto de Valencia. Salón de Actos Rafael Martínez Esteve, Aeropuerto de Valencia, planta 2. (Texto)

11:30h.- València.- INFRAESTRUCTURAS VIVIENDA.- Reunión de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda de Les Corts Valencianes. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Las distintas asociaciones que llevan un mes acampadas en la Puerta del Sol presentan su manifiesto 'Acampada 26S'. Puerta del Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:45h.- Barcelona.- FORO INTERNACIONAL.- El presidente de Indra, Ángel Simón, participa en la sesión 'La economía de la seguridad' del Barcelona 2026 World in Progress (WIP) Palau de Congressos de Catalunya. Av. Diagonal, 661.

13:15.- Pego (Alicante).- El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita una zona de producción de mandarina afectada por la dana Adam, en Calvari, y se reúne con representantes del consejo agrario, en Pego (Alicante). Al término, atiende a los medios de comunicación.

13:15h.- Barcelona.- POLITICA MIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz participa en la mesa redonda Migración, demografía y crecimiento del Congreso World in progress. Palau de Congressos de Catalunya. Av. Diagonal, 661. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Barcelona.- WIP JORNADA.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participan en la sesión 'Bancos centrales: independencia, estabilidad y crecimiento' del Barcelona 2026 World In Progress. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Barcelona.- WIP JORNADA.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, participa en la sesión 'Europa y el reto de volver a crecer' del Barcelona 2026 World In Progress (WIP) Palau de Congressos de Catalunya. Diagonal, 661. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:50h.- Barcelona.- WIP JORNADA.- La consellera de Economía, Alícia Romero, y el gobernador de la región metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, participan en la sesión 'Competitividad: crecimiento, inversión y futuro económico' del Barcelona 2026 World In Progress (WIP) Palau de Congressos de Catalunya. Diagonal, 661.

18:30h.- Barcelona.- GRIFOLS RESULTADOS.- La farmacéutica Grifols celebra la conferencia de analistas después de publicar los resultados del tercer trimestre.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- TRÁFICO PUENTE.- Esta medianoche finaliza el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente de Todos los Santos.

10:00h.- Barcelona.- ESTAFADOR MUJERES.- La Audiencia de Barcelona juzga de nuevo a Albert C., el hombre acusado de estafar a varias mujeres tras seducirlas, en esta ocasión por embaucar a una víctima vulnerable, con esclerosis y trastornos de afectividad, haciéndose pasar por un hombre de negocios y rico heredero. Audiencia de Barcelona. Sección sexta. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- ATENTADOS CATALUÑA.- Rueda de prensa de la asociación "17A Volem saber la veritat" para valorar la información revelada en las comisiones de investigación del Congreso sobre los atentados terroristas y la situación de las indemnizaciones para las víctimas. Cardenal Vidal i Barraquer, 32. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- CONGRESO CIRUGÍA.- La Asociación Española de Cirugía (AEC) celebrará del 2 al 5 de noviembre el Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2026), bajo el lema “Excelencia sostenible para la cirugía del futuro”. Hotel Meliá Castilla.

09:00h.- Bilbao.- PERIODISMO FORO.- El periodista estadounidense Martin Baron interviene en el Foro Gran Vía. Sala BBK. (Texto) (Foto)

09:00h.- València.- EDUCACIÓN SINDICATOS.- Los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se reúnen con la Conselleria de Educación para negociar las reivindicaciones pendientes del profesorado público no universitario de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Educación. (Texto)

10:00h.- Albalat dels Sorells (Valencia).- MUJERES CIENCIA.- La Universitat Politècnica de València inaugura un nuevo mural de su proyecto Dones de Ciència, el dedicado a Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política. CEIP El Castell. (Texto)

10:20h.- València.- EMERGENCIAS CLIMÁTICAS.- Demostración del primer gemelo digital hidrológico en la cuenca del barranco del Poyo de la dana del 29 de octubre de 2024 con el sistema PGTEC (Plataforma para la Gestión de Prevención Temprana de Emergencias Climáticas). Edificio 1H. (Texto)

11:00h.- Santiago de Compostela.- MEDIO AMBIENTE.- Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) convoca una rueda de prensa sobre la externalización de informes ambientales de la Xunta. Estarán presentes Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva, y Fins Eirexas, secretario técnico de Adega. Librería Couceiro, Plaza de Cervantes.

11:00h.- Cartagena (Murcia).- TAJO SEGURA.- Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional de Murcia. Parlamento. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- GASTRONOMIC FORUM.- Arranca una nueva edición de Gastronomic Forum Barcelona, salón de referencia para empresas, productores, restauradores y profesionales de toda la cadena de valor gastronómica. Fira Barcelona. (Texto)

11:15h.- Cádiz.- FESTIVAL SERIES.- La cineasta Isabel Coixet presenta en la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz "Alguien debería prohibir los domingos por la tarde" , una miniserie que sigue a una joven aspirante a cineasta que llega a París con una beca universitaria. Casa Iberoamérica. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- TEMPORADA ALTA.- Presentación de la obra 'La força del costum', de Thomas Bernhard, dirigida por Ramon Simó, que se estrena dentro del festival Temporada Alta. Teatres del Farrò. (Texto)

16:50h.- Barcelona.- FESTIVAL IN-EDIT.- La cineasta Carla Simón presenta en el Festival In-Edit su cortometraje 'Flamenco', centrado en la bailaora y coreógrafa Rocío Molina. Cinemes Aribau. (Texto)

18:30h.- Sevilla.- FERIA LIBRO.- El escritor y actor Carlos Bardem presenta junto a Felipe Alcaraz su nueva novela "Triángulo". Fundación Unicaja en la Feria del libro.

21:15h.- Cádiz.- FESTIVAL SERIES.- La actriz Ana Duato, una de las protagonistas de la serie 'Cuéntame cómo pasó' que ha acompañado a varias generaciones de espectadores recibe, el Premio de Honor de la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz. Gran Teatro Falla. (Texto) (Foto)

EFE

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