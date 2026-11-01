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Tavares recoge el Premio Formentor 2026: "La pobreza del lenguaje produce fascismos"

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Pollença (Mallorca), 1 nov (EFE).- El escritor portugués Gonçalo M. Tavares ha recibido este domingo el Premio Formentor 2026 con un discurso en defensa de una escritura libre y no sujeta a las leyes del comercio, como antídoto frente a "los fascismos" y frente al "pánico" que asuela a un mundo "asfixiado" por las malas noticias.

Después de varios años de itinerancia, la ceremonia de entrega ha tenido lugar en el mismo hotel del Cabo de Formentor, en Mallorca, donde se celebró por primera vez en 1961, aunque ahora reconstruido y con otros propietarios y ha contado con la presencia de editores de toda Europa.

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"Toda la pobreza del lenguaje y de la imaginación acabará en maldad puesta en movimiento", ha dicho Tavares. "La pobreza del lenguaje produce fascismos de pequeña dimensión, pero de gran alcance".

Considerado por el jurado como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea, el autor de la tetralogía de novelas 'El Reino' o de la epopeya 'Un viaje a la India', ha comenzado recordando que el ser humano está "inclinado con fuerza hacia la muerte" y que "escribir es una modalidad de la caída, una forma de caer sin quedarse callado, una forma de ver caer a los otros sin callar".

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En un discurso muy poético, ha invocado el poder de una escritura que "quemara los ojos de quien lee como el fuego quema el papel" o "una escritura que se incendiara a sí misma". Y ha aludido a la dificultad de imaginar frente a la saturación informativa: "hay que saltar por encima de las noticias como un saltador de altura que quiere llegar al punto del cielo que no tiene obstáculos".

Así, Tavares ve la escritura como "un taladro potente" con la misión de "abrir un orificio de visibilidad y lucidez" en el muro de las noticias que "no dejan ver" el mundo, en la "barrera infernal de acontecimientos del siglo".

Frente a esa asfixia informativa ha invocado el poder de "la imaginación, la invención, las ficciones" para "hacer el aire más respirable".

Mallorca acoge también desde este domingo y hasta el próximo martes las Conversaciones Literarias Formentor, donde editores de toda Europa debatirán, entre otros asuntos, sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector.

El Premio Formentor, dotado con 50.000 euros, tiene una vocación internacional y distingue trayectorias excepcionales e innovadoras. Sus galardonados suelen formar parte del canon de la literatura contemporánea y en ocasiones se ha anticipado al Nobel de Literatura, como sucedió con Annie Ernaux (Formentor en 2019 y Nobel en 2022) o Laszlo Krasznahorkai (Formentor en 2024 y Nobel en 2025).

Se entregó por primera vez en 1961, impulsado por Carlos Barral y un grupo de editores europeos, concebido como puente cultural durante la dictadura franquista. Ese primer Formentor fue compartido por Jorge Luis Borges y Samuel Beckett.

En los años siguientes fueron reconocidos también autores como Saul Bellow, Jorge Semprún, Gisela Elsner y Witold Gombrowicz. Esa fase histórica se desarrolló entre 1961 y 1967.

Tras desaparecer durante décadas, el galardón se recuperó en 2011, coincidiendo con el 50 aniversario, gracias al mecenazgo de las familias Barceló y Buadas y organizado por la Fundación Formentor, reconociendo a autores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías o Enrique Vila-Matas.

En 2021, al cambiar de manos la propiedad del hotel, el premio comenzó a celebrarse de forma itinerante. La última edición se celebró en Madrid y ha pasado también por Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Canfranc (Huesca) y Marrakech. EFE

(foto)

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