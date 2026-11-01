Tabak: "No puedo entrar en ser negativo ya que pienso en los tres primeros cuartos"

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Andorra La Vella, 1 nov (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, envió un mensaje de optimismo a los aficionados del equipo y dijo no puede "entrar en ser negativo" ya que piensoa "en los tres primeros cuartos".

"Después de un encuentro así es muy difícil decir lo que voy a decir ya que hemos hecho tres buenos cuartos y en el último apareció la frustración. Nos tocará seguir remando como lo estamos haciendo y no hay una solución mágica", dijo el técnico de Split.

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Insistió en la lectura positiva después de perder de manera holgada contra el Valencia Basket en la quinta derrota de la temporada. "El equipo no se ha dejado ir en el último cuarto porque hemos puesto esfuerzo máximo. En el tercer cuarto anotamos 29 puntos y luego en el último no metíamos ni una. Al final se ha dejado ir por acumulación de frustración", dijo.

Y sobre si habrá cambios, Tabak fue enigmático: "Esto es una pregunta para tener un análisis más profundo. Yo no creo que hagan falta cambios. Yo no creo que sea un componente físico y si mental. El equipo no me da una señal que salga cada partido a pelear".

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También quisó enviar un mensaje positivo a sus jugadores. "Son seres humanos y darle apoyo. No hay soluciones mágicas", sentenció Tabak. EFE

vds/and/sab