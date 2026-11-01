Sánchez, Illa, Escrivá, Renzi y María Corina Machado, este lunes en foro WIP en Barcelona

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Barcelona, 1 nov (EFE).- El foro de debate World in Progress (WIP), del Grupo Prisa, reunirá este lunes en Barcelona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al de la Generalitat, Salvador Illa; a ex primeros ministros como el italiano Matteo Renzi o el francés Édouard Philippe, a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Sánchez intervendrá a las 11.00 horas con una conferencia titulada ‘Repensar Europa’, mientras que está previsto que Machado cierre la jornada. La líder opositora venezolana rechazó en abril reunirse con Sánchez durante su visita a España y alegó como motivo la cumbre de líderes progresistas que el presidente celebraba entonces en Barcelona.

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El evento durará dos días, tendrá lugar en el Palau de Congressos de Catalunya y buscará analizar las transformaciones del orden global y ser punto de encuentro entre Europa y América Latina.

El foro se celebra días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que causó la muerte de al menos 69 personas, y a menos de un mes de las elecciones generales.

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Las jornadas contarán también con figuras como Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz; los candidatos a la secretaría general de la ONU Rebeca Grynspan y Rafael Grossi, y Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile.

Del ámbito europeo participarán el ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell y el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, este último en una sesión sobre justicia y multilateralismo junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

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Philippe, que es también alcalde de Le Havre (Francia), debatirá con Renzi en la sesión 'Europa ante el nuevo orden mundial'.

En materia económica destacan Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo; José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y Emmanuel Moulin, gobernador del Banco de Francia, que participarán el lunes en el debate 'Bancos centrales: independencia, estabilidad y crecimiento'.

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El martes abrirá la jornada la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y después participarán, entre otros, el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa; Juan Manuel Santos y el historiador y exministro israelí de Asuntos Exteriores Shlomo Ben-Ami, en el debate 'La paz en un mundo de conflictos'.

El diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), estará en un debate sobre la transición energética.

El foro incluirá asimismo una sesión para analizar en directo la jornada electoral en Estados Unidos.

El Gobierno estará representado además por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mientras que la Generalitat contará con Alícia Romero, consellera de Economía y Finanzas, y Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior.

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, realizará mañana la apertura institucional junto a la presidenta de WIP, Arancha González Laya, y Salvador Illa, quien después compartirá escenario con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados. EFE