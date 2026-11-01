Sancet regresa a la convocatoria tras casi un mes de baja

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Bilbao, 1 nov (EFE).- El regreso de Oihan Sancet después de casi un mes de baja es la principal novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el derbi vasco de este domingo en San Mamés frente a la Real Sociedad (21:00 horas).

El centrocampista navarro sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del pasado 6 de octubre, que le ha hecho perderse tres partidos de Liga —ante Valencia, Levante y Getafe— y la eliminatoria de Copa frente al Prat.

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Además de Sancet, Terzic recupera respecto a esa última cita a Aymeric Laporte, que también fue baja por sanción frente al Getafe, Yuri Berchiche y Peio Canales. Las únicas bajas del Athletic son las de los lesionados Iñigo Ruiz de Galarreta y Gorka Guruzeta, además de Álvaro Djaló.

La convocatoria para el derbi vasco de esta noche en San Mamés está formada por Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Canales, Johaneko y Vizcay. EFE

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ibn/jpd