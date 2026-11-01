Sainz-Maza: "Para nosotros en ningún momento puede ser penalti"

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Santander, 1 nov (EFE).- El capitán del Racing de Santander, Íñigo Sainz-Maza, dijo este domingo, tras la derrota de su equipo frente al Real Madrid (0-3), que la pena máxima sobre Kylian Mbappé que provocó el 0-1 "en ningún momento puede ser penalti".

"Es un penalti que para nosotros en ningún momento puede ser penalti, lo hemos visto repetido varias veces y hay un contacto muy débil, que no creemos que tiene que ser penalti en la vida, y creo que cualquier persona que haya jugado al fútbol sabe que eso no es penalti", señaló.

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En esa línea, el cántabro apuntó: "El árbitro se puede equivocar, pero tampoco entendemos por qué el VAR no ha entrado a corregir la jugada, como se ha hecho por ejemplo en la jugada del penalti que nos quitan a nosotros a favor, que posiblemente esté bien anulado".

Sainz-Maza destacó que en la primera mitad el Real Madrid "ha sido más protagonista".

"Luego la segunda parte creo que sí que hemos salido con más personalidad, más valientes, todo el mundo queriendo la pelota y siendo más protagonistas, sobre todo en campo rival, que eso nos ha hecho a tener acercamientos de peligro como la ocasión esa del penalti o algún tiro, algún acercamiento ahí peligroso", añadió.

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Sobre la lesión de su compañero Álvaro Mantilla, que se retiró del encuentro en el minuto 29, deseó que "se quede en un susto" y puedan "contar con él a lo largo de la temporada". EFE

aas/ism

(foto)