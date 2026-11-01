Saibari y Gnabry, bajas frente al Atlético de Madrid por sendas lesiones

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El centrocampista marroquí Ismael Saibari fue operado este domingo con éxito de una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo derecho y su compañero Serge Gnabry sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, según informó su club, el Bayern de Múnich.

Tanto Saibari como Gnabry se lesionaron ayer en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (2-2) y tuvieron que ser sustituidos en la primera parte.

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La baja de ambos jugadores es sensible para su técnico, el belga Vincent Kompany, que no podrá contar con ninguno para los próximos compromisos, entre ellos el de dentro de dos días frente al Atlético de Madrid en Liga de Campeones. EFE