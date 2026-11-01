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Perasovic: La reacción del equipo en el tercer cuarto fue extraordinaria

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Vitoria, 1 nov (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, apuntó que la reacción de su equipo en el tercer cuarto cuando Manresa se puso por delante, “fue extraordinaria”.

El croata consideró en sala de prensa que el triunfo “fue fundamental para salir de la serie de derrotas” que tenía el equipo.

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“Salimos nerviosos, pero me quedo con la reacción en. el tercer cuarto”, expuso el técnico azulgrana, convencido de que su equipo “va a crecer mucho con la llegada de lesionados y refuerzos”.

Velimir Perasovic espera contar con caras nuevas la próxima semana. “El club está trabajando duro y el equipo necesita gente que va a cambiar la cara”, adelantó.

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Sobre el partido, aseguró que el equipo manresano saldrá de su situación y no va a ser el último.

“Había que ganar sí o sí y la reacción ha sido correcta”, explicó el entrenador de Baskonia que dijo que no pueden tener “un bache tan tremendo en los primeros cinco minutos”.

Lamentó la falta de físico en el puesto de ‘cuatro’. “Jugamos con ‘cuatros’ que son treses’”, apuntó y señaló que la agresividad y la energía tiene que llegar del juego exterior.

Preguntado por Kobi Simmons, que cuajó el mejor partido del curso, desveló que quiere que el base “sea el jugador que tenga el balón en las manos porque produce más ventajas con el juego de bote”. “Es un jugador importante y si mete de tres puntos su juego crece”, manifestó. EFE

jd/jl

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