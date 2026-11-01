Ocampo: Hemos competido 26 minutos y nos hemos hundido

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Vitoria, 1 nov (EFE).- El entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, dijo tras la derrota ante el Kosner Baskonia (106-83) que su equipo compitió durante 26 minutos y después se hundió.

El técnico lamentó en rueda de prensa las pérdidas de balón no forzadas que cometieron. “No se concentraron en un solo jugador, si no en todos”, apuntó el entrenador del equipo manresano, y señaló que moralmente se fueron abajo cuando recibieron el parcial de 24-4.

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“Es difícil de entender que se dejen de hacer las cosas cuando las estás haciendo bien, es frustrante como entrenador”, reconoció Ocampo, que también puso el foco en los 36 tiros libres. “Ha habido muchas faltas, se ha parado el partido y hemos tenido que atacar cinco contra cinco”, explicó.

“Hemos competido bien 26 minutos, pero hay que estar los 40 minutos”, remarcó Ocampo, que hizo hincapié en que “todo va comunicado”.

“Tenemos que mejorar nuestro juego de ataque para reducir esas pérdidas”, subrayó, y puso ejemplos sobre pérdidas no forzadas que afectaron a la mentalidad de su equipo.

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“Si reducimos las pérdidas mejoraremos nuestra defensa”, concluyó.

EFE

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jd/ism