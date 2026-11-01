Lunes, 2 de noviembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

A Coruña. Deportivo y Osasuna, que están empatados a once puntos, se enfrentan en el estadio de Riazor en el último encuentro de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, con la obligación del cuadro gallego de poner fin a su racha de seis partidos sin ganar y del equipo navarro de acabar con la serie de cuatro derrotas seguidas lejos de El Sadar.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal completan este lunes su preparación para recibir el martes al Aston Villa, al Bayern Múnich y al campeón de las dos últimas ediciones, el París Saint-Germain, en partidos de la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

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FÚTBOL LALIGA

Barcelona. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participa en el foro World in Progress Barcelona 2026, el foro internacional que reúne a destacados líderes políticos, económicos y empresariales para debatir sobre los grandes desafíos globales.

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TENIS ATP

Redacción Deportes. Cuando daba la sensación de que su mejor tiempo pasó, le llegó a Alexander Zverev un 2026 impensable, con el triunfo en dos torneos del Grand Slam, los únicos hasta ahora de su carrera, y la consideración, oficial, de número uno del mundo, el segundo alemán en la historia en alcanzar la cima del ránking ATP después del legendario Boris Becker. Por Santiago Aparicio

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BALONMANO SELECCIÓN

Madrid. Metódico y reflexivo, Jordi Ribera, que cumple este lunes diez años desde que dirigió su primer encuentro al frente de los Hispanos, esconde bajo sus apacibles formas un feroz competidor que ha llevado a la selección española de balonmano a vivir uno de los períodos más brillantes de su historia. Por Javier Villanueva.

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MOTOCICLISMO MOTOGP (Análisis)

Redacción deportes. El español Marc Márquez, que sumó en el Gran Premio de Malasia su victoria número 80 en MotoGP y la séptima de la temporada 2026, va a disfrutar de su primera 'bola de partido' en la próxima cita del Campeonato del Mundo, el próximo fin de semana en Catar.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos de la jornada 3 del Grupo H Oporto-Asisa Joventut y Unicaja-Reggiana.

- Copa FIBA Europa Última hora del partido de la jornada 4 FIATC Girona-Patrioti Levice.

- Euroliga femenina. Última hora de los partidos Fenerbahce-Valencia y Landes-Zaragoza

- NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (01.00), Charlotte Hornets-Detroit Pistons, Indiana Pacers-Atlanta Hawks, New York Knicks-Brooklyn Nets, Orlando Magic-Washington Wizards y Philadelphia 76ers-Chicago Bulls (01.30), Dallas Mavericks-Sacramento Kings, Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks (02.00), Houston Rockets-Boston Celtics y San Antonio Spurs-Utah Jazz (02.30), Denver Nuggets-Portland Trail Blazers (03.00) y Golden State Warriors-Phoenix Suns, Los Angeles Clippers-Toronto Raptors y Los Angeles Lakers-Miami Heat (04.00).

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BALONMANO

- Entrevista con Jordi Ribera, seleccionador nacional masculino de balonmano. Por Javier Villanueva.

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BÉISBOL

- Las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales se enfrentan este lunes en el torneo de béisbol invernal dominicano.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Deportivo-Osasuna (21.00).

- LaLiga Hypermotion. 12ª jornada: Tenerife-Andorra (14.00), Oviedo-Las Palmas (16.15), Valladolid-Leganés (18.30) y Mallorca-Cádiz (21.00).

- Liga F. 9ª jornada: Costa Adeje Tenerife-Athletic (20.00).

- Liga de Campeones. 4ª jornada. Previas de los partidos Barcelona-Aston Villa, Atlético de Madrid-Bayern Múnich y illarreal-PSG.

. Barcelona. Entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa a las 13.00 en la ciudad deportiva Joan Gamper. (FOTO) (VÍDEO)

. Aston Villa. Rueda de prensa del entrenador del Aston Villa, Unai Emeri, y de un jugador a las 19.45 en el Spotify Camp Nou. (FOTO) (VÍDEO)

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. Atlético de Madrid. Entrenamiento en Majadahonda a las 11.00 y rueda de prensa en el Riyadh Air Metropolitano a las 13.30. (FOTO) (VÍDEO)

. Bayern Múnich. Rueda de prensa a las 19.30 en el Metropolitano. (FOTO)

. Villarreal. Entrenamiento a las 12.00 en la ciudad deportiva y rueda de prensa a las 14.00 en La Cerámica. (FOTO)

. PSG. Rueda de prensa a las 17.15 y entrenamiento a las 18.30 en La Cerámica. (FOTO)

- Se conocen los nombres de los 26 jugadores y jugadoras nominadas por FIFPRO para sus onces mundiales (13:00 mujeres y 16:00 hombres).

- Barcelona. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participa en el World in Progress Barcelona 2026 (14.00. Palau de Congressos de Catalunya).

- Barcelona. Inauguración de la exposición 'Reyes del Mundo', que conmemora la victoria de España en la Copa del Mundo 2026 (11.30. Ayuntamiento de Barcelona). (FOTO) (VÍDEO)

- Inglaterra. 9ª jornada: Newcastle-Everton (21.00).

- Portugal. 10ª jornada (FOTO): Benfica-Alverca (21.15).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Malasia.

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TENIS

- Clasificaciones ATP y WTA.

- Análisis. El alemán Alexander Zverev acaba 2026 como número 1 mundial. "Zverev, el número 1 inesperado". Por Santiago Aparicio.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8).

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes

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