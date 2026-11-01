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José Alberto: "Mou dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir"

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Santander, 1 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, señaló que Jose Mourinho "dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir", sobre el primer gol del Real Madrid, de penalti, en la derrota de su equipo (0-3) contra el conjunto blanco en los Campos de Sport de El Sardinero.

"'Mou' dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir, eso lo escuché en una rueda de prensa suya, nada más que añadir", destacó el técnico asturiano.

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Sobre el VAR, José Alberto comparó el penalti inicial con la pena máxima por mano de Aurélien Tchouaméni que el colegiado señaló y que revocó tras la llamada del VAR.

"Me llama la atención que haya varias personas en un monitor y no llamen para revisar la jugada, como han hecho en la jugada a favor y de forma acertada", apuntó.

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Acerca del nivel del conjunto visitante, manifestó que el Racing "se encontró con un gran Madrid". "Creo que el Madrid nos dio pocas opciones en la primera parte", añadió.

Aun así, resaltó que el partido "estuvo condicionado por el 0-1" inicial al ser un encuentro "de muchas emociones y de muchos contrastes".

Del nivel arbitral a lo largo de la temporada, declaró que son "de la cola del vagón y estas cosas pueden suceder, pero ya son demasiadas, y demasiadas jugadas que son revisables".

Sobre la lesión de Álvaro Mantilla, que se retiró del terreno de juego en el minuto 29, el técnico lamentó que "tiene mala pinta". "Es la peor noticia de hoy, es un jugador muy importante para nosotros", concluyó. EFE

aas/ism

(foto)

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