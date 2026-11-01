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Jorge González y Fátima Ouhaddou conquistan la 21K de Huelva con récords de la prueba

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Huelva, 1 nov (EFE).- Los internacionales españoles Jorge González y Fátima Ouhaddou se impusieron este domingo en la cuarta edición de la '21K Ciudad de Huelva' y lograron, además, batir los récords masculino y femenino de la prueba con registros de 1 hora, 2 minutos y 49 segundos y 1h.13:15, respectivamente.

González batió por 16 segundos la marca de 1.03:05 con la que ganó el pasado año el atleta keniano Meshack Kipkurgat Kirwa, si bien el atleta extremeño, doble campeón de España de media maratón, no se acercó a su mejor marca en esta distancia, de 1.01:55, realizada en el Europeo de Roma 2024.

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El vencedor de la prueba realizó la mayor parte de la carrera en solitario, tras cubrir los primeros kilómetros en compañía del onubense Zakaria Boufaljat (Cueva de Nerja), debutante en la distancia y que finalizó segundo con 1.04:18. La tercera posición fue para el marroquí Bilial Marhoum (1.06:25).

Los tres ocupaban estas mismas posiciones al llegarse a los 10 kilómetros, en los que González marcó un tiempo de 29:48, a un ritmo de 2:58 el kilómetro y la misma media que le dio al final de la prueba, mientras que segundo pasó Boufaljat con 30:09 y tercero Marhoum con (31:00).

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La cuarta posición final la ocupó Francisco Javier Martín Buceta (Club Onubense Atletismo), con 1.11:01; la quinta, José Joaquín Romero (Club Onubense de Atletismo), con 1.13:22; la sexta, Antonio Martins (1.14:59) y la séptima José Antonio Ballesteros (1.16:38). Octavo, noveno y décimo finalizaron, respectivamente, Juanjo González (1.17:01), Jesús Acín (1.17:29) y Javier Pérez Suárez (1.17:42).

En la carrera femenina se impuso con claridad Fátima Ouhaddou, que fue en cabeza y en solitario toda la prueba y acabó quinta en la general absoluta.

La atleta cordobesa batió con un registro de 1.13:15 el anterior récord, realizado por la burundesa Odile Nintije, que paró el crono en 1:14:42. Ouhaddou, que tiene como mejor marca 1.09:09 y es campeona de Europa de Ruta de 2025 en Bruselas, pasó el 10K en 34 minutos y 16 segundos, a 3:15 el kilómetro.

A más distancia iba segunda Mari Carmen Chaves (Atletismo La Serena, 38:13), quien acabó segunda en la línea de meta con 1.20:35; y completó el podio Jennifer Peñarrubia Tébar (La Gente del Vela), que marcó 1.24:47.

La cuarta posición fue para la onubense Estefanía Rouco Baltasar (1.25:40) y quinta terminó Carolina Blache (1.26:23). Hasta la décima posición entraron en meta Paula Rodríguez (1.26:53), María Cárdenas (1.33:31), Lorena García (1.34:07), Begoña Fernández (1.34:49) e Isabel Macías (1.36:57).

Antes de la prueba de 21K, que rondó los 2.000 participantes y que llenó Huelva de un gran ambiente deportivo, se disputó la carrera de 5K.

En ella, el podio masculino lo formaron David Feria Sánchez (14:32), Mahmud Abnu Hamadi (13:37) y Emilio Martín (15:01), bicampeón del mundo de duatlón; y el femenino lo ocuparon Victoria Cordón (18:13), Alba López Calero (19:27) y Marta Faria (19:46). EFE

maf/cc/jpd

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