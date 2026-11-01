Histórico oro de la nadadora ecuatoriana Elvira Espinosa

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Elvira Espinosa hizo historia para el deporte ecuatoriano al lograr la primera medalla de oro de los IV Juegos de la Juventud de Dakar al imponerse en la prueba de 400 metros libre de natación.
Espinosa, aparte de estrenar el medallero, logró el primer triunfo de una deportista ecuatoriana en estos Juegos y el primer podio de un nadador de su país en un acontecimiento olímpico.
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La ecuatoriana, que el sábado fue la abanderada de la delegación ecuatoriana junto al jinete Joaquín Beltrán en la Ceremonia de Inauguración, se impuso en el Dakar Aquatic Centre con un tiempo de 4:22.87, por delante de la sudafricana Leah Markgraaff y de la belga Celya Paques. EFE
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