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El Valladolid y el Leganés, a por una victoria que les cambie la cara

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Valladolid/Madrid, 1 nov (EFE).- El Valladolid y el Leganés, ambos situados en la zona media-baja de la tabla de LaLiga Hypermotion y con doce puntos en su casillero, se enfrentan en un duelo de equipos necesitados, sobre todo en el caso de los madrileños, que encadenan cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco apariciones.

El conjunto pucelano encara el encuentro sin Latasa, por lesión, ni David Torres, por sanción, dos de los titulares indiscutibles del equipo, que podrían ser suplidos por Barberá y Miguel Rubio, respectivamente, en un once que sufrirá alguna modificación más.

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Para esa cita, el técnico blanquivioleta, Fran Escribá, contará con más jugadores, lo que le permitirá disponer de más variantes, sobre todo, ofensivas, con un centro del campo a pleno rendimiento, tras la incorporación de Luis Chacón y Dani Pérez.

De ahí que no esté claro que repita el "rombo" que ha desplegado en anteriores jornadas o, si lo hace, podría haber otros protagonistas, quizá no en el comienzo, pero sí desde el banquillo, en el que también estaría el último fichaje, Ryotaro Ito.

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Con independencia del planteamiento de Escribá, el objetivo está claro: poder ganar y romper así con la racha negativa de dos derrotas y con esa importante losa de recibir goles en los últimos instantes de los partidos, y de hacerlo, además, a balón parado, otra de las asignaturas pendientes de los blanquivioletas.

Según advirtió el entrenador, será fundamental mantener la concentración hasta el pitido final, para evitar sorpresas y esa intensidad defensiva que permita mantener a raya a jugadores como Morata, Sancris, Soko, Álex Millán o Dani Rodríguez.

Además, el cuadro madrileño llega con la incógnita de tener nuevo entrenador, con lo que eso implica desde el punto de vista del análisis previo del rival, si bien conocen bien a Carrión y confían en frenar su empuje como recién llegado con orden defensivo y mucha generación de peligro.

En lo que respecta a los leganenses, las sensaciones en las últimas semanas son más que preocupantes, pues solo han ganado un partido desde el pasado 29 de agosto, en casa ante el Granada. El resto de encuentros de esa serie se han saldado con cinco derrotas y dos empates. Lo positivo es que uno de los que acabaron en tablas fue la semana previa, en el debut de Luis Carrión en el banquillo.

El nuevo técnico no fue capaz de sumar de tres en su estreno, si bien el equipo ofreció una buena imagen ante el Mallorca, mejor al menos de la que se había visto en los últimos enfrentamientos con Rubén Albés al frente. De hecho fue capaz de marcar un gol, por medio de Álex Millán, algo que llevaba más de un mes sin hacer.

Esa falta de pegada es uno de los grandes 'debes' del equipo este curso ya que es, de lejos, el que menos marca en la categoría. Aún así está siendo capaz de no pagarlo en exceso hasta el punto que, por ejemplo, esta igualado en la clasificación con el que será su rival, que ha encajado los mismos, dieciséis, pero ha transformado nueve más.

Para seguir intentando poner fin a ese problema el Leganés recuperará a una figura clave como es el delantero Álvaro Morata, que en el duelo previo estuvo ausente al haber sido expulsado contra el Córdoba y que aún no ha visto portería desde el inicio de la temporada. En cambio serán baja por lesión Miguel Atienza y Lalo Aguilar mientras que Álvaro Tejero e Ignasi Miquel llegan como dudas.

- Alineaciones probables:

Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, Miguel Rubio, Garriel; Juric; Víctor Júnior, Tai Abed, Ponceau; Arnu y Barberá.

Leganés: Raúl Fernández; Rubén Peña, Pulido, Montero, Franquesa; Burmesteer, Diawara; Soko, Gharbi, Sancris; y Morata.

Campo: José Zorrilla.

Hora: 18.30. EFE

mim/mr-cmg/jap

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