España

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo

El cineasta va a pasar una temporada en la capital española rodando su 51.ª película, una comedia española patrocinada por la Comunidad de Madrid

Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid
Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid (AFP)
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Woody Allen ha cambiado temporalmente Nueva York por Madrid. El cineasta, que acaba de cumplir 90 años, se encuentra en la capital española para dirigir su próxima película, pero su agenda no se limita a los compromisos profesionales. Acompañado por su mujer, Soon-Yi Previn, el director está aprovechando los descansos del rodaje para conocer algunos de los rincones más representativos de la ciudad, disfrutar de su gastronomía y acercarse a propuestas culturales y de ocio. Una estancia que está dejando imágenes poco habituales de la pareja, lejos de los focos y del ambiente de los rodajes.

La actividad cinematográfica de Allen comenzó el pasado 5 de octubre y tiene uno de sus escenarios en el barrio de Justicia. En concreto, el equipo ha trabajado en la calle del Conde de Xiquena, una de las localizaciones elegidas para esta nueva producción. Madrid se ha convertido así en el telón de fondo de su película número 51, una comedia romántica cuyo título definitivo todavía no se ha dado a conocer y que también contará con escenas rodadas en Aranjuez.

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Pero, entre jornada y jornada de trabajo, el director y su esposa han encontrado tiempo para disfrutar de la ciudad como dos visitantes más. Su alojamiento durante estos días es el Mandarin Oriental Ritz, uno de los establecimientos hoteleros más reconocidos de la capital. Situado en la plaza de la Lealtad, el hotel abrió sus puertas en 1910 y recuperó todo su esplendor en 2021, después de una profunda reforma. Su ubicación, a pocos minutos del Museo del Prado y de otros puntos destacados del centro, lo convierte en un punto de partida privilegiado para recorrer Madrid.

Woody Allen en la presentación de su nueva película en Madrid. (Imagen de archivo).
Woody Allen en la presentación de su nueva película en Madrid. (Imagen de archivo).

Entre sus opciones más exclusivas se encuentra la suite presidencial, de 185 metros cuadrados y dos dormitorios, cuyas tarifas pueden situarse entre los 1.400 y los 2.200 euros por noche, dependiendo de la fecha y la disponibilidad.

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Gastronomía, compras y una visita al Prado

La gastronomía madrileña también ha formado parte de los planes de la pareja. Allen y Soon-Yi acudieron al Asador Gonzaba, situado en la calle Hermosilla y perteneciente a un grupo hostelero de origen gallego con presencia en distintas localidades de esa comunidad. Además, hicieron una parada en Turrones Vicens, una conocida firma especializada en turrones artesanos. Una compra con cierto aire navideño que demuestró que el cineasta también quiere acercarse a algunos de los sabores más tradicionales.

Imagen de Woody Allen en la entrada del restaurante Asador Gonzaba, en Madrid (Instagram / @asadorgonzaba_madrid)
Imagen de Woody Allen en la entrada del restaurante Asador Gonzaba, en Madrid (Instagram / @asadorgonzaba_madrid)

Uno de los momentos más destacados de su estancia fue, sin embargo, su visita al Museo del Prado. El director recorrió algunas de sus salas y compartió su impresión en un vídeo difundido por los canales oficiales de la pinacoteca. “Vivo en Nueva York, donde hay varios museos, pero no hay nada como el Prado. Nunca he visto nada igual, es realmente un placer y un privilegio poder estar en una sala de un museo con una colección enorme y estupenda como esta”, aseguró.

Allen destacó la presencia de grandes nombres de la pintura española, como Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo y Francisco de Goya. También pudo contemplar obras tan reconocidas como El 3 de mayo en Madrid, de Goya, ante la que realizó parte de sus declaraciones. “He estado en muchos de los grandes museos del mundo y el Prado es lo más excepcional que puedes encontrar. La colección es estupenda, todos los cuadros son magníficos”, afirmó. Para resumir su experiencia, recurrió a una expresión muy gráfica: “Es simplemente un banquete”.

Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid
Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid (AFP)

Una jornada entre animales y especies amenazadas

Otro de los planes que compartió con Soon-Yi fue una visita privada al Zoo Aquarium de Madrid. Durante el recorrido, ambos conocieron parte del trabajo de conservación que desarrolla el recinto, especialmente los programas destinados a proteger especies amenazadas. Acompañados por cuidadores y miembros del equipo técnico, recibieron explicaciones sobre los cuidados, la alimentación y los protocolos de bienestar que se aplican a los animales.

Entre los ejemplares que despertaron su curiosidad se encontraban Max, un elefante de apenas dos meses, y Sela, una cría de orangután de seis meses. También conocieron la reciente llegada al mundo de un nuevo bisonte europeo. Las imágenes de la visita mostraron al director escuchando con atención las explicaciones de los especialistas e intercambiando impresiones durante el recorrido. Al terminar, Allen resumió la experiencia con una frase: “Ha sido una experiencia maravillosa”.

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