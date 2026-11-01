El valenciano Palomera gana en Jerez el Campeonato de España de Superbike

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Cádiz, 1 nov (EFE).- El piloto valenciano Francisco Javier Palomera (Honda) se proclamó este domingo campeón de España de Superbike, al acabar tercero en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la segunda manga de la última carrera del Campeonato de España de ESBK.

A Palomera le bastaba con entrar en el podio para mantener la ventaja sobre el portugués Ivo Lopes (BMW), ganador de la última prueba puntuable de la temporada, lo que no le bastó al luso.

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Lopes acortó el sábado la distancia con la que llegaba a Jerez, donde Palomera se plantó en la clasificación general con 249 puntos, por los 229 del portugués, que ganó en la primera manga en la jornada sabatina y que con su triunfo en la Pole Andreani MHS logró el título complementario de 'poleman' del año.

En Supersport, el riojano Unai Orradre (Yamaha) mantuvo el liderato y se proclamó campeón de la especialidad, al ser segundo en la primera manga, que fue suficiente pese al intento de destronarle de su principal adversario, el valenciano Marcos Ludeña (Ducati), que ganó esa primera carrera y también lo hizo en la segunda, secundado otra vez por el alfareño en una cita final ya sin nada en juego.

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Las categorías que ya tenían ganador antes de la cita de Jerez eran ESBK Talent, con cetro para Shengbo Sun; Supersport 300 (Marc Vich), SportBike (Álvaro Fuertes), Stock600 (José Luis Armario) y Stock1000 (Mauro González). EFE

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