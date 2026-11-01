Espana agencias

El valenciano Palomera gana en Jerez el Campeonato de España de Superbike

Guardar

Cádiz, 1 nov (EFE).- El piloto valenciano Francisco Javier Palomera (Honda) se proclamó este domingo campeón de España de Superbike, al acabar tercero en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la segunda manga de la última carrera del Campeonato de España de ESBK.

A Palomera le bastaba con entrar en el podio para mantener la ventaja sobre el portugués Ivo Lopes (BMW), ganador de la última prueba puntuable de la temporada, lo que no le bastó al luso.

PUBLICIDAD

Lopes acortó el sábado la distancia con la que llegaba a Jerez, donde Palomera se plantó en la clasificación general con 249 puntos, por los 229 del portugués, que ganó en la primera manga en la jornada sabatina y que con su triunfo en la Pole Andreani MHS logró el título complementario de 'poleman' del año.

En Supersport, el riojano Unai Orradre (Yamaha) mantuvo el liderato y se proclamó campeón de la especialidad, al ser segundo en la primera manga, que fue suficiente pese al intento de destronarle de su principal adversario, el valenciano Marcos Ludeña (Ducati), que ganó esa primera carrera y también lo hizo en la segunda, secundado otra vez por el alfareño en una cita final ya sin nada en juego.

PUBLICIDAD

Las categorías que ya tenían ganador antes de la cita de Jerez eran ESBK Talent, con cetro para Shengbo Sun; Supersport 300 (Marc Vich), SportBike (Álvaro Fuertes), Stock600 (José Luis Armario) y Stock1000 (Mauro González). EFE

jsb/cc/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan un sarcófago romano del siglo II con una “preservación intacta” en Rumanía: su interior tenía juguetes, vestimentas y adornos de bronce

El sarcófago se construyó durante la antigua Tomis, una población formada por griegos, tracios, getas, veteranos y comerciantes e influenciada por la política del Imperio romano

Hallan un sarcófago romano del siglo II con una “preservación intacta” en Rumanía: su interior tenía juguetes, vestimentas y adornos de bronce

La mejor ruta para disfrutar del otoño: ocho pueblos llenos de colores para recorrer en la provincia de Segovia

El contraste de tonalidades convierte a este camino en uno de los más pintorescos castellanoleoneses

La mejor ruta para disfrutar del otoño: ocho pueblos llenos de colores para recorrer en la provincia de Segovia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La devolución depende del estado del inmueble, las deudas pendientes y la documentación que aporte cada parte

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La plaza más antigua de Madrid: de origen medieval y sede del Ayuntamiento durante siglos

La Plaza de la Villa se encuentra en pleno centro de la ciudad y en sus edificios guarda parte de la historia de la capital

La plaza más antigua de Madrid: de origen medieval y sede del Ayuntamiento durante siglos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid