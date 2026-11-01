El Rayo Barcelona gana el Mundial ante el São Pedro con un gol de Serrat en la prórroga

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El Rayo Barcelona BSC se proclamó campeón del Mundial de Clubes de fútbol playa femenino disputada en Turquía al vencer por 4-3 al São Pedro BS brasileño en una final que se resolvió en la prórroga y con un desenlace agónico.

Julia Serrat, de cabeza, marcó el tanto decisivo cuando solo quedaban cinco segundos para el final del tiempo extra y dio el título al conjunto barcelonés, el segundo para un equipo español tras el éxito de 2025 del Higicontrol Melilla.

PUBLICIDAD

El equipo catalán completó así una competición impecable, en la que se mantuvo invicto hasta levantar el trofeo. La final estuvo marcada por las alternativas en el marcador y la reacción del equipo brasileño, que obligó a las españolas a emplearse a fondo para conseguir la victoria.

El Rayo Barcelona se adelantó con un gol de Adriana Manau, pero el São Pedro remontó con tantos de Jéssica y Adriele para situar el 1-2. Las españolas volvieron a equilibrar el encuentro con el segundo gol de Manau, aunque el conjunto brasileño volvió a responder. Sil anotó el 3-2 y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final, pero la portuguesa Joana Meira puso el 3-3.

PUBLICIDAD

Con el empate al término del tiempo reglamentario, la final se marchó a la prórroga, en la que Julia Serrat apareció en el último instante para marcar de cabeza y establecer el definitivo 4-3. Su tanto, a cinco segundos de la conclusión, permitió al Rayo Barcelona conquistar por primera vez el título mundial de clubes femenino de fútbol playa. EFE

jmd/ism