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El Rayo Barcelona gana el Mundial ante el São Pedro con un gol de Serrat en la prórroga

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El Rayo Barcelona BSC se proclamó campeón del Mundial de Clubes de fútbol playa femenino disputada en Turquía al vencer por 4-3 al São Pedro BS brasileño en una final que se resolvió en la prórroga y con un desenlace agónico.

Julia Serrat, de cabeza, marcó el tanto decisivo cuando solo quedaban cinco segundos para el final del tiempo extra y dio el título al conjunto barcelonés, el segundo para un equipo español tras el éxito de 2025 del Higicontrol Melilla.

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El equipo catalán completó así una competición impecable, en la que se mantuvo invicto hasta levantar el trofeo. La final estuvo marcada por las alternativas en el marcador y la reacción del equipo brasileño, que obligó a las españolas a emplearse a fondo para conseguir la victoria.

El Rayo Barcelona se adelantó con un gol de Adriana Manau, pero el São Pedro remontó con tantos de Jéssica y Adriele para situar el 1-2. Las españolas volvieron a equilibrar el encuentro con el segundo gol de Manau, aunque el conjunto brasileño volvió a responder. Sil anotó el 3-2 y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final, pero la portuguesa Joana Meira puso el 3-3.

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Con el empate al término del tiempo reglamentario, la final se marchó a la prórroga, en la que Julia Serrat apareció en el último instante para marcar de cabeza y establecer el definitivo 4-3. Su tanto, a cinco segundos de la conclusión, permitió al Rayo Barcelona conquistar por primera vez el título mundial de clubes femenino de fútbol playa. EFE

jmd/ism

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