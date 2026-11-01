Espana agencias

El Gobierno aprobará el martes ayudas para víctimas de Urda y Puente entregará un informe sobre el accidente

30/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Puente ha dado nuevos detalles sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que tuvo lugar el 28 de octubre y que cuenta ya con al menos 69 personas han muerto, según las cifras oficiales, y un total de 53 heridos continúan siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
30/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Puente ha dado nuevos detalles sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que tuvo lugar el 28 de octubre y que cuenta ya con al menos 69 personas han muerto, según las cifras oficiales, y un total de 53 heridos continúan siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

Según confirman fuentes de Moncloa a Europa Press, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará "como sucede en otras tragedias".

PUBLICIDAD

Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.

En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

PUBLICIDAD

Entonces, el Gobierno activó un paquete de ayudas por importe de 20 millones de euros, con el objetivo de proporcionar a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyese a mitigar el impacto económico derivado del accidente.

En concreto, el ministro explicó entonces que el importe en caso de una persona fallecida ascendía a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libre de impuestos.

En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuraron con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y variaban desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.

Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determinase las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibieron una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibió 210.000 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Es fácil de preparar y original para mejorar tu repertorio gastronómico

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

La serie de RTVE mantiene la tensión entre Curro y Leocadia por la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Uno de cada cuatro reconoce que le vienen a la mente sus finanzas al menos cuatro veces al día

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

DEPORTES

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”