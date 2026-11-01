El Barcelona golea, el Real Madrid responde y el pulso se sostiene en dos puntos

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Madrid, 1 nov (EFE).- A golpe de goles y partidos imbatido, entre la Liga de Campeones y la Liga F, el Barcelona ya ha dejado muy atrás su única derrota del curso, con dos victorias en la competición española con siete goles a favor, cuatro de ellos este domingo al Badalona para seguir líder, dos puntos por delante del Real Madrid.

El conjunto blanco respondió a tiempo. En su visita a Sevilla, con el 1-1 en el marcador hasta el tramo final, con una cantidad de ocasiones falladas inusuales, logró el triunfo por 1-3 para insistir en la persecución del conjunto azulgrana.

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La tercera plaza es del Madrid CFF, con 17 puntos por su remontada del sábado contra el Deportivo Abanca, y la cuarta del Atlético de Madrid, con 16, por su empate del sábado con el Granada; ambas pendientes del marcador de este lunes del Athletic Club, que visita al Costa Adeje Tenerife en el último duelo de la novena jornada.

El Barcelona es el dominador de la clasificación. Sus 24 puntos son inigualables todavía. En Badalona se impuso este domingo por 0-4. Dos goles fueron de Kerolin, uno de Caroline Graham y otro más de Claudia Pina para trasladar la presión por la mañana al Real Madrid, que se midió por la tarde al Sevilla, al que doblegó por 1-3.

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Primero se adelantó por medio de Felicia Schröder, en el minuto 12, pero el empate de Xenia Barrios igualó todo hasta el tramo final. La ofensiva del Real Madrid generó suficientes oportunidades para ganar antes, pero no lo consiguió hasta el minuto 86, por medio de Arianna Caruso. Ya en el 88, Lineth Beerensteyn sentenció con el 1-3.

Por abajo, el Alavés salió del descenso este domingo. Su punto ante la Real Sociedad, con el gol vitoriano de Inés Altamira para igualar el 0-1 donostiarra de Ainhoa Marín, fue válido para avanzar fuera de las dos últimas posiciones de la tabla, por la derrota del Badalona, que cayó a la penúltima plaza de la tabla.

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Ambos suman ocho puntos por los tres del Valencia, que sigue en el último puesto pese a su primer triunfo de la campaña. EFE