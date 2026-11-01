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Domingo, 2 de noviembre de 2026

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Madrid, 1 nov (EFE).-

ACCIDENTE FERROVIARIO.- Urda (Toledo) - Los equipos de rescate prosiguen este lunes las labores de búsqueda de restos humanos en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 personas muertas, mientras continúa la identificación de todos los fallecidos en el siniestro.

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FORO INTERNACIONAL.- Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en Barcelona en una nueva edición del World in Progress, un foro que durante los días 2 y 3 de noviembre reúne a líderes políticos, empresariales, académicos y sociales para analizar las grandes transformaciones del orden global.

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ELECCIONES PP.- Madrid - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este lunes en Madrid a los barones populares y la plana mayor del partido para marcar, pasado el luto por el accidente de Urda (Toledo), la estrategia de campaña para las elecciones del 29 de noviembre, reenfocada en el perfil gestor del líder de la formación.

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SENADO MELILLA.- Melilla.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, hace su primera visita oficial a Melilla. Se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma Juan José Imbroda.

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CRISIS VIVIENDA.- Madrid.- Las distintas asociaciones que llevan un mes acampadas en la Puerta del Sol presentan su manifiesto 'Acampada 26S' Puerta del Sol.

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PROTESTA SEVILLA.- Sevilla.- Convocada protesta en la Universidad de Sevilla para la participación del activista Vito Quiles en un acto de su gira.

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LIGA DE CAMPEONES ATLÉTICO DE MADRID.- Madrid.- Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de su entrenador, Diego Simeone, antes del encuentro contra el Bayern Múnich.

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LIGA DE CAMPEONES BARCELONA.- Barcelona.- Entrenamiento del Barcelona y rueda de prensa de su entrenador, Hansi Flick, antes del encuentro contra el Aston Villa.

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