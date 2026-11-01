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Carlo Padial y Jordi Évole presentan 'El doble', un viaje por el italo-disco ochentero

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Barcelona, 1 nov (EFE).- El festival In-Edit de Barcelona acoge este domingo el estreno de "El doble", un nuevo proyecto audiovisual de 3Cat dirigido por Carlo Padial y producido por Producciones del Barrio (Jordi Évole y Ramón Lara) junto a Pel·lícules La Trini (Juan Antonio Bayona).

La propuesta, surgida de una idea de Carlos Bayona, sigue al productor musical Jordi Cubino —conocido por programas de 3Cat como "Eufòria" y "Zenit"— en su búsqueda de un doble de su alter ego juvenil, David Lyme, figura destacada del italo-disco y del high-energy de los años ochenta.

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A partir del proceso de casting, formación y debut del nuevo David Lyme, la obra se adentra en un viaje surrealista e irónico sobre la identidad, el paso del tiempo, la industria musical y las segundas oportunidades en torno al denominado "Sabadell Sound", han explicado desde el festival en un comunicado.

"Es un talent show, un documental musical, una comedia muy extraña sobre la identidad, un drama sobre la industria musical y las consecuencias que tiene sobre sus artistas", ha reflexionado Carlo Padial, quien define la propuesta como una "deconstrucción de los mecanismos de la sociedad del espectáculo".

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In-Edit, el Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, arrancó el pasado jueves con un homenaje a Marianne Faithfull y durante estos días acogerá las proyecciones de los nuevos trabajos de Carla Simón y Albert Serra. También se podrán vee documentales sobre Pulp, Dolly Parton, Beastie Boys, Sonic Youth y Bikini Kill, entre otros. EFE

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