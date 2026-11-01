Brian Fariñas: "Yo juego donde Flick me ponga; me sentí cómo de lateral, la verdad"

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Barcelona, 1 nov (EFE).- El centrocampista del Barcelona Brian Fariñas, que el sábado debutó en partido oficial con el primer equipo en la goleada ante el Deportivo Alavés (6-1), aseguró que se sintió cómodo como lateral derecho, una posición poco habitual para él.

"Yo juego donde Flick me ponga. Al principio sí que estaba un poco nervioso, pero después te vas metiendo en el partido y creo que soy un jugador que tiene bastante personalidad. Me sentí cómodo, la verdad", afirmó en declaraciones a los medios del club catalán.

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El jugador de Benicarló, de 20 años, explicó que "tanto Cubarsí como Rodri, Fermín y Lamine", los compañeros con los que más interactuó por la banda derecha, le dieron "confianza" para jugar como sabe y expresó su deseo de seguir "sumando minutos", ganar "experiencia" y que el equipo "tire hacia arriba".

"Estoy muy feliz, muy orgulloso de todos estos años que he estado trabajando. Es el sueño de cualquier niño. En Primera División, con el FC Barcelona, el club de mi vida... estoy muy feliz", sentenció el valenciano. EFE

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