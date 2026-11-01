Aguirre: “Era importante ganar para resarcirnos de la última derrota”

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Elche (Alicante), 1 nov (EFE).- El entrenador mexicano del Valencia, Javier Aguirre, afirmó este domingo, tras la victoria en Elche (0-1), que era importante para su equipo sumar los tres puntos para “resarcirse de la última derrota” y evitar que se “abriera una brecha” en la clasificación.

“Los cuatro partidos desde que estoy aquí son parecidos. Es muy difícil ganar en la liga española. Hemos podido perder, pero también hacer el 0-1”, explicó el técnico, que se mostró satisfecho “porque hay coherencia entre lo que se trabaja y se produce” en el campo.

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Aguirre reiteró la trascendencia de un triunfo tras las victorias de los rivales directos y ante la visita la próxima jornada del Real Madrid.

El mexicano elogió la aportación de Umar Sadiq, autor del único gol, y desveló que asumió “toda la responsabilidad” ante el cuerpo médico al alinearlo a pesar de que aún no estaba al cien por cien.

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“La vuelta de Sadiq es agradable, los doctores eran conservadores. Hay que mimarlo para que siga con su recuperación de la rotura de fibras”, explicó el preparador, que lamentó el susto final del Elche.

“Casi nos vacunan en el 96. Si llega a pasar me hubiera cagado en sus muertos”, bromeó sobre su equipo. EFE

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