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A disposición judicial el detenido por el apuñalamiento mortal en Tordehumos (Valladolid)

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Valladolid, 1 nov (EFE).- El hombre detenido este sábado como supuesto autor del apuñalamiento mortal con arma blanca de un varón de unos 30 años en Tordehumos (Valladolid), con otros dos heridos, todos trabajadores inmigrantes de origen indio que convivían en un albergue de esa localidad de unos 350 vecinos, ha pasado este domingo a disposición judicial.

Fuentes de la Guardia Civil han traslado que el detenido como supuesto autor de ese crimen ha pasado a "custodia judicial", y se está a la espera de lo que se decida.

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La Guardia Civil detuvo ayer tarde, tras un intenso dispositivo de búsqueda, al supuesto autor del apuñalamiento mortal con arma blanca de un varón de unos 30 años en Tordehumos (Valladolid), con otros dos heridos, uno más grave de 20 años y otro en la treintena, todos trabajadores inmigrantes de origen indio que convivían en un albergue de esa localidad de unos 350 vecinos.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, detalló a EFE que se desconocen los motivos que originaron la agresión, que se produjo dentro del albergue situado en las inmediaciones de la Plaza Mayor de esa localidad.

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El albergue lo tiene alquilado una empresa portuguesa y en el viven unos 40 trabajadores, todos de origen indio, que trabajan en una conservera lusa en las inmediaciones de Benavente, en Zamora.

Canales, que se trasladó a Tordehumos nada más conocer el suceso, explicó a EFE que los vecinos y el alcalde le transmitieron que no habían tenido ningún tipo de incidente ni conflicto con los trabajadores, que son "gente muy pacífica".EFE

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