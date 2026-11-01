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27-31. Iván Montoya lidera la victoria del Alicante en O Gatañal

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Cangas do Morrazo (Pontevedra), 1 nov (EFE).- El Eón Alicante, liderado por el pivote Iván Montoya, superó su eliminación copera en Zaragoza con un merecido triunfo (27-31) ante el Frigoríficos del Morrazo, que volvió a mostrar una pobre imagen en O Gatañal, donde sigue sin puntuar esta temporada.

El Alicante encontró en el centro de la defensa gallega una vía de agua que supo explotar para mandar en el electrónico prácticamente durante todo el encuentro. Entre el pivote Iván Montoya y la primera línea destrozaron una y otra vez al Frigoríficos.

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El primer arreón visitante llegó sobrepasado el ecuador del primer tiempo tras un parcial 0-3 (9-12, min.19). El Alicante, pese a sufrir un carrusel de exclusiones, jugaba con muchas más ideas. Roi Sánchez le ganaba la batalla táctica a un Quique Domínguez sin repuesta desde el banquillo al grave problema de su equipo en el centro de la defensa.

A eso se unió que la segunda unidad del Frigoríficos no aportó nada en ataque y que Pau Guitart empezó a tocar muchos balones en la portería visitante. El resultado fue contundente: apagón gallego en ataque y parcial 0-6 en los últimos nueve minutos del primer tiempo (11-18, descanso).

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La segunda parte certificó el desastre del Frigoríficos, que multiplicó sus pérdidas en ataque en el inicio. La renta del Alicante alcanzó los nueve goles y Domínguez pidió tiempo muerto (14-23, min.36).

Ordenó una defensa 5-1 que generó problemas al equipo de Roi Sánchez, quien pidió tiempo muerto cuando la ventaja se redujo a seis goles a falta de 11 minutos (21-27). A partir de ahí, el juego con el pivote Iván Montoya fue el argumento alicantino para frenar la reacción gallega.

- Ficha técnica:

27.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Hugo Vila (3), Rivero (2), Santi López, Quintas (2), Pestic (6), Arnau Fernández (3,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Lindqvist, Gayo (1), Pelle Boesen (9,6p), Ludman, Pablo Castro, Fuentes (-), Manu Pérez y Javi García (1).

31.- Eón Alicante: Pau Guitart, Reinante (4), Parker (4), Sempere, Iván Montoya (7), Barragán y Sánchez (7,2p) -equipo titular- Doménech (ps), Augusto Moreno, Oliver Hernández, Torriko (6,4p), Dimitrievski, Teixeira, Hamza Abdalla (1) y Vasconcelos (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 5-5, 8-8, 9-11, 11-15, 11-18 (descanso); 14-22 16-23, 18-26, 21-27, 23-29 y 28-37.

Árbitros: Aritz Zaragüeta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas (Comité navarro). Expulsaron con tarjeta roja directa a Arnau Fernández (min.42) por una dura entrada sobre Parker. Además, excluyeron a Santi López (2), Rivero y Ludman por parte del Frigoríficos, y a Parker, Oliver Hernández y Barragán (2) por parte del Alicante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.800 espectadores. EFE

dmg/ism

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