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25-36. El fondo de armario del Barça gana el derbi

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Granollers (Barcelona), 1 nov (EFE).- Ante un ambiente espectacular en el Palau d'Esports, con 5.350 espectadores en las gradas, el Barça se impuso en el derbi de la octava jornada de la Liga ASOBAL al Fraikin Granollers por 25-36.

El conjunto dirigido por Antonio Rama, que afrontaba el encuentro con una convocatoria muy corta y bajas de muchísimo peso, como las de Urdangarín, Castillo y Reguart, compitió de tú a tú durante la primera parte, haciendo valer su esfuerzo físico pese a las numerosas ausencias.

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El Granollers salió con mucha intensidad, pese a las bajas en la primera línea, y consiguió generar numerosos problemas a la defensa del Barça (4-5, min. 9). Sin embargo, las intervenciones de Viktor Hallgrimsson comenzaron a marcar diferencias bajo palos, permitiendo a los azulgranas dar un paso adelante y abrir una brecha de tres goles en el marcador (5-8, min. 12).

La escasez de rotaciones del conjunto vallesano, especialmente en los casos de Domingo y Palomino, empezó a pasar factura con el paso de los minutos. El equipo de Antonio Carlos Ortega aprovechó esta circunstancia para ampliar su ventaja hasta los cuatro tantos (7-11, min. 18), lo que llevó a Antonio Rama a solicitar un tiempo muerto para dar aire a los suyos y tratar de frenar la dinámica azulgrana.

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El tiempo muerto sentó de maravilla al Granollers, que aprovechó para recuperar un par de balones y volver a meterse de lleno en el partido gracias a los goles de Fis y Jan Duran (12-14, min. 23).

La reacción vallesana obligó a Antonio Carlos Ortega, visiblemente molesto por las pérdidas de balón de su equipo, a solicitar un tiempo muerto para frenar el impulso local.

El Barça continuó con problemas, pero pudo recuperar la ventaja hasta los cuatro goles al descanso (16-20).

Le costó arrancar al Granollers en la reanudación, lo que fue aprovechado por el Barça para irse hasta los seis goles de diferencia (17-23, min 35).

Se sucedían los errores de los jugadores de Antonio Rama, muy desgastados físicamente, y que el Barça no dudaba en castigar para alcanzar una nueva máxima diferencia (19-29, min 43).

El técnico vallesano tuvo que gastar los dos tiempos muertos que le quedaban para dar aire a los suyos e intentar frenar la dinámica blaugrana. Con ambos equipos bajando el ritmo, el duelo acabó con un marcador de 25-36.

- Ficha Técnica

25 - Fraikin BM Granollers (16+9): Panitti (Borrell), Chaves, Fis (4), Palomino (1), Fischer, Domingo (2) y Deumal (5); Povill, Armengol, Duran (4), Guijarro (1) y Figueras (8).

36 - Barça (20+16): Hallgrimsson (Sergey Hernández), Sola (8), Janc (4), Frade (1), Smárason (3), N’Guessan (1) y Dani Fernández (1); Elderaa (2), Barrufet (2), Mem (5), Fábregas (3), Petar Cikusa (3), Djordje Cikusa, Grau (1) y Carlsbogard (2).

Parciales: 2-2, 4-6, 7-8, 8-13, 13-16, 16-20-descanso-; 17-23, 18-26, 19-29, 19-31, 22-35 y 25-36.

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro. Exclusiones para Guijarro por el Fraikin BM Granollers y Sola, Fábregas y Smárason por el Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Asobal en el Palau d'Esports de Granollers ante 5.350 espectadores. EFE

ECG/sab

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