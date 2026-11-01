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0-3. El Madrid no falla y termina con la condición de invicto del Racing en El Sardinero

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Santander, 1 nov (EFE).- El Real Madrid demostró que está en su mejor momento de forma desde que se inició la temporada y firmó un partido bastante completo, a pesar de adelantarse en el marcador con un polémico penalti, para vencer 0-3 al Racing de Santander, que hasta la fecha no conocía la derrota en El Sardinero.

Tras la victoria en Barcelona, el Real Madrid sabía que para hacer bueno ese resultado debía ganar en Santander y saltó al terreno de juego de El Sardinero muy dominador, haciéndose con el control del balón y llegando pronto a la portería de Agirrezabala, primero con un remate de Güler y poco después con un cabezazo de Bellingham que el portero verdiblanco sacó casi en línea de gol.

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El empuje blanco tuvo su premio pasado el minuto diez de partido, cuando el árbitro José Luis Munuera, en una polémica acción, concedió penalti a favor del Real Madrid por un derribo de Prati sobre Mbappé que el propio delantero galo convirtió, con un potente lanzamiento ante el que nada pudo hacer Agirrezabala, en el primer tanto del partido.

Con el gol en contra el Racing se abrió un poco más y empezó a tener algo más el balón en campo contrario, asomándose con cierto peligro al área de Courtois. Sin embargo, eso permitió al Real Madrid tener más espacios a la espalda de la zaga verdiblanca y en una rápida transición en la que Güler filtró un pase medido a Bellingham, este salvó con un recorte la salida de Agerrizabala e hizo el 0-2 a puerta vacía.

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Las cosas se le pusieron muy cuesta arriba a los locales, más aún cuando poco después del segundo tanto rival el capitán, Álvaro Mantilla, uno de los futbolistas que más intensidad aporta al juego del Racing, tuvo que salir del terreno de juego por una lesión de rodilla.

El Real Madrid jugaba a placer y en cada aproximación a la portería verdiblanca podía ampliar aún más su ventaja, algo que sucedió antes del descanso gracias a un potente disparo de Diomande, que aprovechó un rechace tras el lanzamiento de un saque de esquina para empalmar el balón desde la frontal del área y prácticamente sentenciar el partido.

En los primeros minutos de la segunda mitad el Racing tiró de orgullo y metió por unos momentos en su campo al Real Madrid, al que parecía costarle más salir con el balón controlado, aunque cada vez que atravesaba la medular lo hacía con mucho peligro y Mbappé estuvo a punto de marcar con un disparo desde el borde del área que se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Agirrezabala, aunque el francés partió en posición de fuera de juego.

El Racing tuvo una mínima opción de meterse en el partido cuando el colegiado señaló un penalti por una mano de Tchouameni, pero esta oportunidad se desvaneció pronto cuando el árbitro, avisado por el VAR, decidió cancelar su decisión al entender que el balón dio en la mano del futbolista del Real Madrid después de que este lo tocara primero con un pie.

De ahí hasta el final del partido, el Real Madrid no tuvo muchos problemas para gestionar su ventaja e incluso tuvo alguna ocasión para poder ampliarla, pero finalmente le marcador no se movió.

- Ficha técnica:

0 - Racing: Agirrezabala; Mantilla (Pedro, m.29), Pablo Ramón (Íñigo, m.60), Belocian, Aaron; Iker Luque, Canales, Prati, Iván Martín (Almeida, m.81), Íñigo Vicente (Guliashvili, m.81); Zabiri (Pablo García, m.60).

3 - Real Madrid: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva (Camavinga, m.77), Tchouameni, Bellingham; Arda Güler (Brahim, m.67), Mbappé, Dioamande (Endrick, m.85).

Goles: 0-1, m.11: Mbappé, de penalti. 0-2, m.22: Bellingham. 0-3, m.37: Diomandé.

Árbitro: José Luis Munuera. Amonestó a los locales Belocian (m.34) e Iker Luque (m.46+).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga EA SPORTS disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.892 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en recuerdo del exfutbolista verdiblanco Michel Pineda y por los aficionados racinguistas fallecidos en el último año. EFE

lhv/ism

(foto)

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