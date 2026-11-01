0-2. El Sporting se engancha a la promoción de ascenso y deja al Ceuta colista

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Rafael Peña

Ceuta, 1 nov (EFE).- El Sporting de Gijón ganó con solvencia al Ceuta (0-2) y se engancha a los puestos de promoción de ascenso tras una nueva victoria a domicilio, la cuarta del curso, que hunde aún más al conjunto ceutí, con su quinta derrota en casa, y lo deja colista de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Albacete sobre el Sabadell.

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Los dos conjuntos afrontaban el partido con la necesidad de ganar aunque con diferentes objetivos. El equipo asturiano lo hacía para asaltar los puestos de 'play-off' de ascenso y los ceutíes con la idea de no acabar la jornada como colistas, además de que ambos llegaban tras sus respectivas claras derrotas en Castellón (4-0) y Cádiz (3-1).

Ambos entrenadores, José Juan Romero por parte local y el argentino Nico Larcamón en el bando visitante, movieron pocas piezas en sus alineaciones, con tres novedades en el Ceuta y dos en el Sporting, que mostró más ambición ofensiva en el arranque del partido, pero sólo inquietó con un remate de Gaspar, a los cinco minutos, que desvió Guille Vallejo.

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La opción más clara para los gijoneses llegó a los diecinueve minutos con una ocasión del argentino Alejo Sarco , quien, tras driblar al portero, se quedó sin ángulo y remató flojo para que Toni Abad interceptara el balón.

El Ceuta, inexistente en ataque, vio cómo su nulo bagaje ofensivo y la ambición de la escuadra asturiana se traducía en el 0-1 cerca de la media hora con un centro de Guille Rosas que Sarco, casi encima de la línea de gol, mandó al fondo de las mallas.

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Tras este mazazo, Romero no esperó al descanso y dio entrada a los delanteros Jordi Escobar y Sevikyan, logrando poner cerco al área sportinguista. Un disparo de Redru, el primero a puerta del Ceuta en el minuto 45, y un cabezazo rozando el palo de Carlos Hernánez fueron las mejores opciones en un tramo final del primer tiempo donde el ímpetu local no tuvo su premio.

La segunda mitad se inició con una buena ocasión para los visitantes, aunque el cabezazo de Cuenca a los dos minutos se perdió rozando el palo, mientras que el Ceuta intentaba dominar, pero el Sporting no concedía nada en defensa.

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A los 56 minutos, el Ceuta pudo equilibrar el partido con un disparo desde la frontal de Sevikyan que se estrelló en el larguero, si bien la respuesta asturiana llegó en la siguiente acción con una triple ocasión de Guille Rosas, Sarco y Enol que no encontró portería.

Los ceutíes empezaron a apretar con insistencia y Lapeña pudo igualar a la hora de juego con un lanzamiento alto. Sin embargo, el Sporting replicó con el 0-2, en el 67, tras un pase al hueco de Gaspar que el lateral gijonés Guille Rosas no desaprovechó al ajustar su disparo al palo izquierdo.

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El Sporting pudo abrir más la herida entre el malestar de los aficionados locales por el juego de su equipo, en el que sólo un disparo de Sevikyan que desvió Yáñez a los 72 minutos y otro de Álex Camacho en el 89 pusieron en apuros el marco del conjunto rojiblanco, que sumó tres valiosos puntos en el Alfonso Murube ante la importencia caballa.

- Ficha técnica:

0 - Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Toni Abad (Okoro, min. 76), Carlos Hernández, Lapeña; Bodiger (Anuar, min. 64), Marino, Ale Meléndez (Sevikyan, min. 42); Kuki Zalazar, Cedric (Álex Camacho, min. 64), Koné (Jordi Escobar, min. 42).

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2 - Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Jorge Sáenz, Cuenca, Pablo García (Enol, min. 27); Hugo Guillamón (Nacho Martin, min. 60), Alexandre (Loum, min. 76), Gaspar; Sarco (Mata, min. 60), Otero (Conde, min. 76).

Goles: 0-1, Min.29: Sarco. 0-2, Min.67. Guille Rosas.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano). Enseñó cartulina amarilla a los locales Koné (min. 16), Toni Abad (min. 33), Marino (min. 45), Carlos Hernández (min. 47), Lapeña (min. 64) y Álex Camacho (min. 87), así como a los visitantes Loum (min. 79) y Conde (min. 90).

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Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el estadio Alfonso Murube ante 2.460 espectadores, entre ellos unos cuarenta seguidores asturianos. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo). EFE

(foto)