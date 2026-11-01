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0-1. El Arsenal y Havertz recuperan la cima

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Derrotado el sábado el Manchester City, el Arsenal lo aprovechó con la concreción de un gol de Kai Havertz, a servicio de Declan Rice, y un comportamiento resistente en su defensa, pero, sobre todo, en uno de esos escenarios donde una victoria es mucho más que eso, contra un buen Liverpool y en Anfield (0-1), donde no ganaba dese hace 14 años.

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No fue el triunfo más brillante, tampoco dispuso de una cantidad de ocasiones muy amplia, pero fue práctico, competitivo, firme y mejor en los detalles. Cuatro aspectos cruciales que configuran de nuevo la fiabilidad máxima del conjunto 'gunner', el vigente campeón de la Premier, el actual líder de nuevo, con tres puntos de diferencia sobre el City y nueve sobre el Liverpool, y seguramente, otra vez, el máximo favorito. Lo parece.

La victoria en Anfield es una señal más que visible. Se sienten poderosos el Liverpool y el Arsenal. Tienen motivos, jugadores y equipo para ello. No hay excusas ni matices en ninguno. No competir por la 'Premier' no es válido. No competir por la Liga de Campeones tampoco. En lo primero se enmarcó el partido de este domingo, avivado aún más porque un día antes recayó el Manchester City.

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Era una victoria de 'cuatro' puntos. La demostración ante un rival directo. Un golpe para el perdedor. Un impulso formidable para el ganador. Sin pausa, a toda velocidad, con toda la intensidad posible, por el triunfo en Anfield. Puro fútbol, con los dos estrategas españoles, además, en el banquillo: Mikel Arteta contra Andoni Iraola.

El Arsenal tenía la ocasión de subir a la cima, que defiende esta campaña. Es el vigente campeón. Y quizá el favorito. Dio el primer paso en el minuto 16, cuando Kai Havertz remachó el centro perfecto a ras de suelo de Declan Rice, que se mueve por todos los lados y que abre una cantidad increíble de espacios y recursos para su equipo. Esta vez surgió por la banda derecha, dobló a Madueke y puso el centro justo en el sitio exacto.

La invitación al gol la aceptó sin dudarlo Havertz para poner aún más en ebullición el enfrentamiento de Anfield, al que respondió el Liverpool con toda la voracidad posible. Vertical y potente, se volcó sobre el campo de los visitantes. Le faltó lo más importante de todo: el último pase, el remate, la pegada que se presupone a los 'grandes'.

Desde el 0-1 en adelante, fue capaz de encerrar por momentos al Arsenal, aunque el conjunto de Mikel Arteta también se mueve increíblemente cómodo cuando está replegado en torno a su área y David Raya, atento para intervenir antes de un remate de Isak, aliviado por una volea fallida de Kerkez o por las malas decisiones de Barcola y asustado con la falta directa al larguero de Florian Wirtz, en el recorrido inquietante al descanso, cada vez más atrincherados los 'gunners', cada vez más méritos locales.

Y aún falló otra vez más Mac Allister, con un cabezazo que debe ser gol o gol. Solo en el centro del área, sin oposición de nadie, su testarazo se fue alto, ni siquiera exigió la parada de David Raya, atacado por todos los lados, pero sin necesidad aún de una de esas paradas tan magníficas que suele hacer con puntualidad. No las exigió su rival.

La segunda parte fue parecida de inicio. La ofensiva del Liverpool, sin un solo tiro a portería en todo el duelo, contra la resistencia del Arsenal. Otro remate de Isak se perdió fuera. Peroo ya no había tantas ocasiones, ni tanto caudal de peligro en el área contraria. Todo fue más limitado. Y además encontró la respuesta del Arsenal, al que frenó una tremenda parada de Alisson a Tzolis. Era la ocasión del 0-2. No lo necesitó. Su victoria fue inamovible. Es el líder.

Ficha técnica:

0 - Liverpool: Alisson Becker; Araujo (Víctor Muñoz, min. 81), Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, min. 81); Mac Allister, Nyoni (Szoboszlai, min. 58); Gakpo (Ngumoha, min. 67), Wirtz (Koumas, min, 81), Barcola; Isak.

1 - Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori; Rice, Bruno Guimaraes (Lewis Skelly, min. 62); Madueke, Odegaard (Mikel Merino, min, 88), Tzolis (Hincapié, min. 84); Havertz (Gyokeres, min. 84).

Gol: 0-1, min. 16: Havertz.

Árbitro: Andy Madley. Amonestó con tarjeta amarilla al local Barcola (min. 47+) y al visitante Madueke (min. 56).

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Premier League, disputado en el estadio de Anfield ante unos 61.000 espectadores. EFE

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