Reducen condena a un guardia civil que dio datos confidenciales a su excuñado detective

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Sevilla, 30 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido de cuatro a tres años de cárcel la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un guardia civil por facilitar a su excuñado, que trabajaba para una agencia de detectives privados, información confidencial a cambio de dinero.

La sentencia, según una nota del TSJA a los medios, el agente facilitaba a su excuñado información sobre matrículas que tenía por su condición de miembro del instituto armado y ha confirmado así la condena que le fue impuesta por el delito de cohecho pasivo pero lo absuelve del delito de descubrimiento y revelación de datos reservados por el que fue condenado a un año de prisión.

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La resolución, del pasado 28 de octubre, estima de forma parcial el recurso de apelación del condenado contra la decisión de la Audiencia de Sevilla que lo condenó por un delito de cohecho pasivo y le impuso tres años de prisión, el pago de una multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por nueve años, mientras que también lo condenó por un delito de descubrimiento y revelación de secretos a un año de cárcel y el pago de una segunda multa de 2.160 euros, delito éste último del que ahora lo absuelve.

El TSJA sí ha ratificado en su totalidad la condena al exfamiliar del guardia civil, en la que se le encuentra culpable de un delito de cohecho activo y le impuso tres años de prisión y el pago de una multa de 2.160 euros.

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Los hechos ocurrieron entre el 27 de julio y el 25 de septiembre de 2023, cuando ambos condenados mantenían una relación de amistad que se había forjado cuando eran cuñados puesto que la hermana del guardia civil estuvo casado con el otro condenado hasta 2005.

El excuñado del guardia civil sabía que el agente tenía acceso a información protegida y, ya en 2023, cuando trabajaba para una agencia de investigación privada necesitaba de información de determinados vehículos de motor, "tales como la identidad o domicilio de sus titulares, seguro e ITV", según el escrito.

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El agente de la Guardia Civil, ante la petición de su amigo y exfamiliar, le facilitó los datos que requería a cambio del pago de "dádiva o remuneración económica" e incluso se "se dirigió a otros compañeros" del instituto armado para que le facilitaran también información.

Contra la sentencia dictada del TSJA, han explicado las mismas fuentes, cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. EFE

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