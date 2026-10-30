El arbusto “multiusos” que florece en otoño y que está lleno de flores blancas

Este arbusto de flores blancas resiste el frío y el calor y florece hasta el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño suele marcar el final de la temporada de color en el jardín, pero hay una excepción que mantiene las ramas cubiertas de flores blancas hasta bien entrada la estación. Se trata de la abelia, un arbusto que el jardinero Ángel Illescas Nombela describió en un video publicado en su cuenta de TikTok como una planta “multiusos” capaz de adaptarse tanto a vallas y setos como a macetas decorativas.

Illescas explicó que la floración comienza a mediados de primavera y se extiende durante todo el verano, con un pico adicional en otoño que, según sus palabras, resulta “espectacular”. La planta combina resistencia climática con una estética que la hace apta para distintos usos en el diseño de exteriores.

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El jardinero detalló además las condiciones de cultivo y los cuidados de poda necesarios para mantener la forma del arbusto sin perder floración, un punto clave para aprovechar sus propiedades ornamentales.

Resistencia al clima y diferencias entre maceta y tierra

Cómo cuidar la abelia, el arbusto de flores blancas ideal para cualquier jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abelia, cuyo nombre científico es Abelia × grandiflora, pertenece a la familia de las Caprifoliáceas y es un híbrido obtenido a partir de especies originarias de China. Illescas señaló que, según la variedad y el clima, mantiene su follaje todo el año y “aguanta bastante bien el calor y también el frío”.

Esta tolerancia coincide con los datos de la Royal Horticultural Society (RHS), que describe a la abelia como un arbusto generalmente perenne que florece desde el verano hasta el otoño y conserva interés visual incluso después de la floración, gracias a los sépalos de color que permanecen tras la caída de los pétalos. Según la guía Abelia: cuidados y cultivo de un bello y resistente arbusto, la planta adulta puede soportar temperaturas de hasta -10 grados, aunque los ejemplares jóvenes necesitan protección en invierno durante sus primeros cinco años.

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Cómo cuidar la abelia, el arbusto de flores blancas ideal para cualquier jardín. (Wikipedia/Daniel Villafruela)

En el video, Illescas advirtió que la abelia puede plantarse en maceta, pero remarcó que esta opción “siempre está más limitada”. El jardinero explicó que en esas condiciones hay que tener más constancia con el abonado, con los riegos y con los cuidados, mientras que en tierra las raíces disponen de más espacio para desarrollarse, lo que permite que la planta crezca más y “viva mucho mejor”. Las fuentes especializadas consultadas coinciden en que el suelo debe ser permeable y rico en materia orgánica, con aportes de compost en primavera y otoño, y en que la planta tolera sequías cortas, aunque en verano necesita riego abundante para evitar la caída de flores.

Las podas y los usos del arbusto en el jardín

Illescas fue específico respecto al manejo de las podas. Según sus declaraciones, “las podas más importantes es mejor hacérselas a finales de invierno o principios de primavera”, mientras que en verano y otoño solo se recomiendan pequeños recortes para mantener la forma. El jardinero advirtió que, si se corta demasiado, se pierde gran parte de la floración.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La guía de cultivo consultada añade que la poda también rejuvenece la planta y favorece una floración más abundante en temporadas posteriores, además de corregir la pérdida de hojas en la parte inferior que suele producirse con el tiempo.

Illescas insistió en el carácter versátil de la planta al señalar que “dependiendo de para qué la estemos utilizando, podemos darle una forma u otra, como seto, para hacer borduras o simplemente como un arbusto decorativo”. Esta flexibilidad, sumada a su adaptación a distintos climas, explica por qué el jardinero la calificó como un arbusto “multiusos”. Entre las variedades más valoradas figuran ‘Hopleys’, de hojas variegadas, y Suntastic Radiance, con tallos carmesí y follaje que evoluciona hacia tonos plateados y cremosos.

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