Otorbi: “Aguirre me ha dado mucha confianza”

Guardar

Paterna (Valencia), 30 oct (EFE).- El extremo del Valencia David Otorbi aseguró tras su renovación hasta 2031 que el técnico mexicano Javier Aguirre le ha dado mucha confianza y apuntó que, cuando vuelva de la lesión, quiere ayudar al equipo y ser mejor futbolista.

“Estamos entrenando muy duro. Aguirre, desde que llegó, me ha dado mucha confianza. Siempre ha estado ahí, nos transmite mucha energía y garra, quiere ganar los partidos y nos comenta que, aunque está siendo un momento complicado, vamos a salir y que estemos tranquilos”, contó en declaraciones al club.

PUBLICIDAD

El futbolista valenciano de ascendencia nigeriana apuntó que el nuevo contrato le ha dado "una alegría al menos”, ya que padece una lesión muscular sufrida en el último partido contra el Villarreal.

“Vi a ‘Dimi’ (Stole Dimitrievski) que quería sacar rápido y pillarles la ‘contra’, quería llegar a mi máxima velocidad y noto como el músculo se desgarra y me rompí. Estaba frustrado en el suelo, esperaba que no fuera nada grave, que no se me acabara el fútbol, que estarán pensando mis padres ahora mismo… Cuando salí al campo y vi el gol de Pepelu se me pasó un poco, me dio alegría. Cuando vuelva quiero ayudar al equipo y ser mejor futbolista”, apuntó.

PUBLICIDAD

Asimismo, Otorbi, de 19 años, reconoció que la alegría que sienten tanto él como su familia: “Me siento muy bien, mis padres muy contentos porque estaban esperando este momento que ha llevado años de trabajo”.

“Desde que debuté he mejorado en muchos aspectos tácticos y físicos. Debutar es fácil, pero quedarse es otra historia y tienes que aprovechar tus momentos al máximo entrenando a tope y que el entrenador te vea motivado. Estoy muy ilusionado porque el club me ha dado mucha confianza y me han brindado ese contrato piensan que voy a mejorar y ayudar al equipo en un futuro”, avanzó.

PUBLICIDAD

El extremo, que llegó a la Academia VCF con 12 años, recordó su etapa formativa en la Ciudad Deportiva de Paterna: “Me acuerdo de un entrenamiento, siendo cadete, cuando me subió Angulo con el VCF Mestalla y estaba Javi Guerra y, de repente, a los meses estaba él con el primer equipo. Estaba flipando”.

“Ahora es al revés, los cadetes me vienen preguntándome que cómo he llegado al primer equipo y les digo que con trabajo, ilusión, paciencia y ganas. Les digo que tengan paciencia, estén tranquilos porque va a llegar su momento y que sigan trabajando y dándolo todo”, explicó.

PUBLICIDAD

Por último, Otorbi lanzó un mensaje a la afición: “Que estén tranquilos, que nos den la energía con sus ánimos y que estén siempre apoyándonos porque vamos a salir de esta y les vamos a devolver las alegrías”. EFE

plm/nhp/cmm