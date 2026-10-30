España

Julio González de Buitrago, excocinero de Moncloa: “Zapatero descubrió el gazpacho de sandía; me llamaron de la Casa Real para que les explicara la receta para el rey Juan Carlos”

El cocinero trabajó en la sede de la Presidencia para todos los presidentes democráticos desde la llegada de Adolfo Suárez hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy

La receta de gazpacho y langostinos que conquistó a Zapatero y al rey Juan Carlos I (Montaje Infobae)
La receta de gazpacho y langostinos que conquistó a Zapatero y al rey Juan Carlos I (Montaje Infobae)
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Dietas, platos preferidos, manías, obsesiones... Las cocinas de una casa esconden secretos de todo aquel que se sienta a la mesa, detalles que desatan nuestra más sana curiosidad, especialmente cuando se trata de caras conocidas. Hoy nos colamos en el Palacio de la Moncloa, un edificio lleno de misterios que cuenta, por supuesto, con sus propios fogones.

En sus cocinas se guardan a cal y canto los secretos de todos aquellos que han pasado por el Gobierno de España, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, pasando por figuras como Calvo-Sotelo, Aznar o Mariano Rajoy. Todos, los antiguos y los nuevos; los de derecha y los de izquierda; tienen sus particularidades sobre la mesa. También, cómo no, las tienen sus parejas y sus hijos, acompañantes en esa nueva rutina que supone la vida en la Moncloa.

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Son detalles que, normalmente, permanecen en el ámbito privado. Sin embargo, hace más de una década pudimos meter la cabeza entre sartenes y cazuelas gracias al propio cocinero de la Moncloa, Julio González de Buitrago. El chef trabajó como líder de las cocinas en la sede de la Presidencia durante la presencia de todos los presidentes democráticos hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Sus experiencias, secretos y anécdotas se vieron recogidos en su libro ‘La cocina de Moncloa’. Julio comenzó sus andanzas en el ostentoso palacio de pura casualidad, haciendo algún que otro extra. Pero hubo una receta, la de sus crepes, que consiguió cautivar por completo a Adolfo Suárez y que le consiguió el que sería su trabajo durante más de tres décadas.

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El complejo de La Moncloa
El complejo de La Moncloa

La dieta sin dulces ni fritos de los Zapatero

Una considerable parte de sus años entre fogones fue dedicada al servicio de José Luis Rodríguez Zaparero y su familia. Desde que llegaran a la Moncloa en 2004, el presidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, establecieron sus propias normas y preferencias. “La nueva primera dama me advirtió desde el minuto uno que no quería en su dieta diaria ni natas, ni dulces, ni fritos. Para el almuerzo, verduras, y para la cena, ensaladas. Los 365 días del año. Mucho pescado y poca carne”, recuerda el cocinero.

Esta filosofía enfocada en la salud nutricional debía aplicarse a toda la familia, tanto a sus hijas como al propio presidente, que acataba estas restricciones con puntuales excepciones. “Su filosofía era no presentar batalla, pero no desaprovechaba cualquier oportunidad para saltarse las normas”, recordaba el cocinero presidencial.

Así, recuerda una ocasión concreta, en un período de vacaciones en el Coto de Doñana: “Doña Sonsoles se fue un par de días por un asunto familiar y el presidente me pidió que le preparara un buen potaje de garbanzos con gambas y, para el segundo día, un rabo de toro. Yo me esmeré especialmente, dadas las pocas veces que el hombre podía disfrutar de una buena comida sin pensar en las calorías. Se chupó los dedos. Creo que aquellas escasas treguas le hacían feliz”.

Una debilidad por las almendras y un gazpacho que conquistó al rey

Pero si había algo con lo que el expresidente socialista no admitía dudas era con las almendras fritas, su gran vicio. “Si hay algo que le gusta al presidente Zapatero, son las almendras fritas. A toda hora, en cualquier lugar. Estaban por todas partes, en despachos y salones. Él, pasara por donde pasara, cogía un puñadito y seguía camino. Siempre estábamos friendo almendras”.

Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero (Archivo)
Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero (Archivo)

En lo que a elaboraciones y recetas se refiere, Julio González de Buitrago recuerda a la perfección cuáles fueron las que más éxito sumaron entre sus comensales. “En Moncloa, los Zapatero descubrieron el gazpacho de sandía. Debieron de comentarlo con Sus Majestades los Reyes, porque me llamaron de la cocina de la Casa Real para que les explicara aquella receta que tanto había interesado a don Juan Carlos”, recuerda el cocinero, mostrando la buena relación que existía entre las cocinas de Casa Real y Moncloa.

A la familia Zapatero también le encantaban recetas como los huevos escalfados, una elaboración que el cocinero preparó con frecuencia durante los siete años que vivieron en el palacio. “Recuerdo que doña Sonsoles Espinosa, antes de marchar, me pidió que le pasara un cuadernillo con algunas de las recetas preferidas de la familia y que habían saboreado en aquel tiempo”, finaliza el cocinero.

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