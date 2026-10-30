Adiós a la “cadena de supermercados más barata” según la OCU: ha sido comprada por otra empresa andaluza y ya cambia su cartelería

Mujer en el supermercado. (Canva)

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Llenar la cesta de la compra en España sigue saliendo caro, con cifras que, a pesar de ligeras bajadas en términos de inflación, siguen rozando récords históricos. Los huevos, la carne, el pescado, alimentos envasados... Todo parece sumar para hacer que nuestro ticket refleje cifras que asusten al bolsillo. Pero hay algunas formas de amortiguar, aunque sea un poco, este daño. Saber en qué supermercados comprar puede suponernos un gran ahorro anual, una cifra que en 2026 puede alcanzar hasta los 1.310 € de diferencia.

Este proceso, el de elegir los supermercados más económicos, se complica ahora un poco más, ya que la cadena con la cesta de la compra más barata de España está a punto de desaparecer. Supermercados Dani, la cadena granadina conocida por sus bajos precios, era adquirida hace solo unos meses por la también andaluza cadena de supermercados Jamón, con origen en la provincia de Huelva. Una compra que ahora comienza a trasladarse a la realidad y que nos obliga a decir adiós a una marca señera de la ciudad de Granada.

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El nombre de Dani ha sido, desde hace años, sinónimo de buenos precios. No por nada este comercio granadino ha sido reconocido desde hace años como “la cadena de supermercados más barata de España” según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El supermercado de Granada volvía a posicionarse en la lista de los más económicos este 2026, a pesar de la inflación y las subidas de precio, junto a otras marcas de alcance local y nacional como Family Cash, Tifer, Alcampo y Supeco.

Supermercados Dani era un nombre común en las listas de las cadenas más baratas de España (Facebook)

La compra, que se produjo en verano de este año, ya ha comenzado a hacerse efectiva, pues la empresa Supermercados El Jamón ya ha iniciado a lo largo del mes de octubre el proceso de integración de los establecimientos de Dani en Granada. Así lo aseguraba Granada Hoy, narrando el cambio completo de un total de 19 establecimientos que supondrá la desaparición definitiva de la mítica compañía granadina tras 67 años de historia. La compañía onubense ha confirmado además que también absorberá a todo el personal del comercio granadino, en total 570 profesionales que integran actualmente la plantilla de Dani.

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Adiós definitivo a una marca histórica

Esta compra pone punto y final a la historia de una de las compañías más insignes de la historia de Granada. El nacimiento de esta empresa tuvo lugar en el año 1959, cuando Daniel Lozano, fundador de la compañía, abrió a sus 16 años la primera tienda al lado del Arco Elvira, en pleno centro de Granada. Pronto, el joven empresario se dio cuenta de que bajando los precios más que sus competidores conseguía robarles la clientela. Una estrategia que seguiría constante durante toda su historia comercial.

En 1971 abrió el primer Supermercado Dani en la barriada de Los Vergeles y, a partir de ahí, comenzó su expansión. En total, la marca llegó a tener 19 tiendas en Andalucía Oriental: 14 en la provincia de Granada, una en Almería, dos en Jaén y dos en Málaga.

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Los más baratos y los más caros

La encuesta de supermercados elaborada este año por la OCU reflejaba las grandes diferencias de precios que podemos encontrar entre unos establecimientos y otros. Los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia, y el de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos a nivel nacional. Los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria, Castelló y del Paseo de la Castellana en Madrid son los más caros.

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Las diferencias se pueden observar entre las distintas cadenas de distribución: las más baratas este año son el ya desaparecido Supermercados Dani, Family Cash, Tifer, Alcampo y Supeco. Las cadenas más caras son Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero.

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El estudio de OCU muestra además las diferencias en los precios por ciudades. Las localidades más baratas son Torrent, Villarreal y Santa Pola, todas en la Comunidad Valenciana. Getxo, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Cerdanyola del Vallès son las más caras. La Comunidad Valenciana y Murcia son las comunidades autónomas más baratas, seguidas de Asturias, mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria son las más caras.