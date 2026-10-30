Ada Colau (Frente Amplio) pide la dimisión de Puente "lo antes posible"

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Barcelona, 30 oct (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, ha pedido este viernes la dimisión "lo antes posible" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la "responsabilidad política" que a su juicio cabe atribuirle tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Barcelona, después de la rueda de prensa en la que Puente ha descartado dimitir y en la que ha indicado que, por el momento, los indicios apuntan a que el choque del miércoles entre un AVE de Renfe y un Iryo se debió a un fallo en el centro de control de mando de Adif.

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"Esta misma mañana hemos trasladado a la Moncloa la petición de la dimisión del ministro Óscar Puente", ha explicado Colau, que ha señalado que, aunque Puente "no ha tenido una intervención directa en este trágico accidente, sí ha tenido una responsabilidad política". EFE

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