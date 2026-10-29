Villar: "Eder hizo récord de puntos y ascendió al equipo, no creo que haya que buscar más"

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Elche (Alicante), 29 oct (EFE).- El centrocampista del Elche Gonzalo Villar afirmó este jueves en rueda de prensa, tras el fichaje de Eder Sarabia por el Espanyol, que el entorno del club debe valorar que el técnico vasco logró el "récord de puntos" en Primera y consiguió el ascenso, por lo que considera que no hay que "buscar nada más" en su decisión de firmar por el equipo catalán.

Parte de la afición ilicitana ha recibido con sorpresa y cierta decepción la decisión de Sarabia de fichar por otro equipo cuando el pasado mes de junio puso fin unilateralmente a su vinculación con el Elche para, según explicó entonces, tomarse un tiempo de descanso y desconexión del fútbol y disfrutar de su familia.

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"Al final, los jugadores no tenemos mucha información sobre las decisiones de los clubes. No sé qué pasa por la cabeza de Eder o por la de Christian (Bragarnik, máximo accionista del Elche), ni qué se habla en sus reuniones", dijo el murciano.

Villar tuvo palabras de agradecimiento para Sarabia, al que señaló como el que le quiso "de vuelta" en el Elche.

"Tenía ganas de trabajar con él y ya sabéis la opinión que tengo. Soy una persona agradecida a Christian, por traerme de vuelta, y a Eder, que me dio confianza y me hizo volver a disfrutar del fútbol", reflexionó.

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"Le deseo suerte, salvo cuando juguemos la vuelta aquí. Que le vaya bien en el Espanyol", finalizó el centrocampista. EFE

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