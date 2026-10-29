Terzic da descanso a Laporte, Yuri y Canales y cita a cinco canteranos para la Copa

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Bilbao, 29 oct (EFE).- Las ausencias de Yuri Berchiche, Peio Canales y Aymeric Laporte y la inclusión de cinco canteranos son las novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de la primera ronda de Copa frente al Prat.

El central Iker Monreal, el centrocampista Selton Sánchez y los delanteros Christian Imga, Txus Vizcay y Aritz Conde son los cinco futbolistas del Bilbao Athletic que forman parte de la expedición rojiblanca.

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En los casos de Yuri, Canales y Laporte, que estaba disponible tras cumplir sanción en LaLiga frente al Getafe, es probable que el técnico alemán haya decidido darles descanso con vistas al derbi vasco del próximo domingo en San Mamés frente a la Real Sociedad. Tampoco ha sido citado, en principio por decisión técnica, Álvaro Djaló.

Sus ausencias en el Municipal de L'Hospitalet se suman a las de los lesionados Oihan Sancet, Gorka Guruzeta e Íñigo Ruiz de Galarreta.

La primera convocatoria de Copa del Athletic, por tanto, la integran Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Hugo Rincón, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Johaneko, Imga, Vizcay, Monreal, Conde y Selton. EFE

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ibn/jas/cmm