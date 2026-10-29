Sumar pide que Puente comparezca en el Congreso para dar explicaciones por el accidente ferroviario

28/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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Sumar ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha anunciado a través de un mensaje en redes sociales la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, coalición electoral que es precisamente el espacio político heredero de Sumar, el sector del ala minoritaria del Ejecutivo.

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La también exalcaldesa de Barcelona ha remarcado que en momentos "tan dolorosos" como este accidente ferroviario, es "más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias".

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también ha proclamado en redes que Frente Amplio "va a exigir la máxima transparencia" sobre lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda.

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"Debe realizarse una auditoría independiente que analice el estado de la red ferroviaria. Exigiremos información total y las responsabilidades técnicas y políticas que se deriven. Sin dudarlo", ha enfatizado.

Este miércoles Frente Amplio exigió responsabilidades políticas tras este siniestro al considerar que es "inadmisible" que se repitan dos accidentes ferroviarios de gravedad en un mismo año.

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