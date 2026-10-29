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Sémper (PP) cree que la responsabilidad política "trasciende de Puente" y apunta a Pedro Sánchez

14/09/2026 El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
14/09/2026 El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que la responsabilidad política en la tragedia de Urda (Toledo) "trasciende" del ministro de Transportes, Óscar Puente. A su entender, hay una "responsabilidad superior" de quien permite esto, apuntando --sin mencionarlo expresamente-- al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Los españoles merecemos una investigación rigurosa, que no haya más maniobras y que esto acabe ya de una vez por todas. Que esta política ponzoñosa en la que llevamos demasiado tiempo deje de dar problemas y ofrezca otra cosa, algo más luminoso", ha asegurado Sémper en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press.

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Al ser preguntado si cree que Puente es digno de permanecer en su puesto tras el accidente de Urda, que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas, Sémper ha indicado que "hay responsables desde hace mucho tiempo" y ha aludido a los hechos que se están produciendo estos años, "especialmente en los últimos meses relacionados con el transporte ferroviario".

"POLÍTICA TÓXICA Y BASADA EN EL RELATO"

En este punto, ha indicado que hace tiempo que se debería haber asumido "alguna responsabilidad política", pero ha dicho que "en este país no sucede". Sin embargo, cree que lo ocurrido "trasciende de Óscar Puente, de la caricatura del tuitero, del bronco, del que insulta".

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"Creo que hay una responsabilidad superior, y lo creo honestamente y lo creo profundamente, de quien esto permite y quien ha diseñado desde el poder una política tóxica y una política basada en el relato", ha manifestado.

Sémper ha señalado que el Gobierno de Sánchez "es experto en externalizar la responsabilidad siempre y esto, al final, tiene consecuencias": "Estamos hablando de la descomposición del Estado y de la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, en los servicios públicos y en la palabra de los gobernante", ha aseverado.

LOS ESPAÑOLES PIDEN QUE ESPAÑA "VUELVA A FUNCIONAR"

El dirigente del PP ha asegurado que "los españoles no piden milagros, simplemente piden que España vuelva a funcionar". A su entender, las víctimas "merecen respeto y las familias merecen verdad" porque "esto no es aceptable".

Así, ha dicho que lo que quieren es que los trenes lleguen a su hora y a destino y ha añadido que cuando eso no sucede, "hay responsables". Según Sémper, "muchas cosas que consideraban "sólidas", hoy "no lo son". "Y no lo son no por una maldición divina, sino porque hay cosas que no se están haciendo bien", ha apostillado.

Un día después del choque de trenes, Sémper ha indicado que hay una "indignación" entre los ciudadanos que es "natural" pero ha subrayado que en este momento "lo primero son las víctimas y el dolor profundo" que sienten tras este siniestro ferroviario.

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