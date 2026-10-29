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Precio de la luz en España este 30 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
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El precio de energía eléctrica en Españacambia continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este viernes 30 de octubre, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Tarifa de la luz

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 244.69 euros por megavatio hora para este viernes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 316.94 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los 173.41 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)

A lo largo de este viernes 30 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 255.7 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 241.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 233.74 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 231.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.81 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 234.71 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 256.7 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 290.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 292.06 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 248.86 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 182.75 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.12 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.41 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 175.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 199.06 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 247.71 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 279.17 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 316.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 312.9 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 293.94 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 269.3 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 256.69 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 250.6 euros por megavatio hora.

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